С Китаем у нас не может быть настоящих партнерских отношений. Интервью с Харой

Несмотря на ожидания Украины и Европы, сегодня КНР так и не играет конструктивной роли в урегулировании российско-украинской войны. Китайский мирный план в тандеме с Бразилией фактически играет на руку России, а китайцы продолжают ограничиваться общими фразами о мире во всем мире. Так, в сентябре 2024 года Пекин призвал прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров и воздержаться от санкций и экономического давления против одной из сторон конфликта. На заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Китая Ван И предложил три принципа войны в Украине: никакого расширения поля боя, начало диалога и сдерживания влияния войны на мировую экономику.

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Параллельно с этим за годы войны Китай значительно увеличил экономическую и финансовую поддержку России. В частности, возросли поставки критических и стратегических компонентов, в которых нуждается оборонно-промышленный комплекс РФ. Россия стала очень зависимой от Китая в экономическом плане – последние два года 40% российского импорта поступало из Китая и 30% российского экспорта туда направлялось.

Своим мнением о сегодняшней позиции КНР относительно войны и мира в Украине в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

– МИД Украины считает, что 2024-й стал годом развития отношений Украины и Китая, указывая, что после длительной паузы между странами, наконец, произошло "несколько важных контактов". Например, первый за последние 12 лет визит министра иностранных дел Украины в КНР. При этом Китай, хотя и заявляет, что является нейтральной стороной в войне, но на деле поддерживает Москву и фактически помогает вести против Украины войну, несмотря на призывы как Украины, так и Запада, прекратить это делать. Учитывая все это, мы можем говорить о прогрессе в отношениях?

– Если считать позитивом дипломатический диалог и хорошую риторику, то, наверное, да. Если брать за основу реальные действия, то однозначно нет. Следует смотреть на мировоззрение китайцев, на их видение мироустройства и место Китая в мире. Они видят Соединенные Штаты как своего стратегического противника, а европейцев и Украину – как сателлитов Штатов, поскольку мы хотим быть частью ЕС и НАТО. Для Китая это нехорошо, поскольку это означает, что Запад может объединяться, чтобы противодействовать авторитарным режимам.

Сегодня КНР интересует вытеснение гегемона, Соединенные Штаты, и их союзников с доминирующей позиции и создание так называемого многополярного мира. То есть идеологически мы не являемся друзьями, и по большому счету у нас не может быть настоящих стратегических партнерских отношений. Понятно, что у нас есть декларация, и мы называем Китай своим стратегическим партнером, но это по форме, а не по существу, поскольку принципы и ценности этого государства, его режима кардинально отличаются от наших и наших ближайших партнеров на Западе. Поэтому, скажем так, я бы видел – что-то в Китае изменилось, если бы они в дополнение к традиционной своей риторике, что они "за все хорошее, против всего плохого", стали называть вещи своими именами и наказывать, а не поддерживать. То есть Китай не сделал ничего, чтобы остановить российского диктатора Путина или подтолкнуть к тому, чтобы он прекратил эту войну.

Конечно, мы хотели бы привлечения Китая к решению наших проблем с РФ, прежде всего чтобы китайцы перестали поддерживать убийство украинцев через покупку энергоресурсов, через продажу станков, товаров двойного назначения и многое другое, что позволяет российской экономике держаться и фактически продолжать войну и убийства украинцев.

– Возможно ли определенным образом изменить мнение Китая относительно Украины, учитывая его тесные связи с Россией? Например, на экономической основе. Таможенная служба отмечает, что за 11 месяцев 2024 года из всех стран Китай больше всего экспортировал в Украину товаров, почти на 13 миллиардов. Или для Китая эти цифры вообще ничего не значат и как торговый партнер Украина не рассматривается среди приоритетов?

– Безусловно, Украина не является приоритетом и никогда им не будет, учитывая уровень украинской экономики. Конечно, мы будем интересны, поскольку мы достаточно мощный поставщик продуктов питания. Здесь, конечно, китайцы будут покупать украинские товары, но и без нас они могут обойтись. Мы не критически важны для КНР ни по одной позиции. Конечно, китайцы будут развивать экономические отношения, они заинтересованы в доступе к внешним рынкам, даже к такому маленькому рынку, как Украина. Приоритетными для китайцев будут оставаться Соединенные Штаты, а также Европейский Союз, богатые страны с большим количеством населения и большой покупательной способностью.

Китай сегодня не может покинуть Россию, потому что она идеологически на стороне Китая. Они вместе хотят вытеснить Америку и европейцев с геополитического олимпа. Собственно, это ключевые моменты, на которых базируется их мировоззрение и их действия. Украина в этом контексте только маленький фактор. Китайцы считают, что конфликт, который происходит между нами и РФ, по сути спровоцирован Америкой, Западом в целом. Расширением НАТО, неучтением, на их взгляд, "легитимных опасений безопасности" Москвы. Мы знаем, что это бред, что Россия – колониальная империя, которая хочет поглотить Украину, которая ведет геноцидную войну против украинцев, а китайцы смотрят на это совсем под другим углом.

– Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что для Америки самое плохое – это союз России и Китая. Мол, вот я приду и сделаю все, чтобы его разъединить. С вашей точки зрения, есть ли предпосылки для этого, смогут ли США это сделать?

– Категорический ответ – нет. Россия представляет собой отдельный полюс в мире, с которым должны считаться, но фактически нет для этого полноценных ресурсов как политических, так и экономических, а потому она должна опираться на "дружеское плечо" Китая и все больше становится его сателлитом. С другой стороны, Китай понимает, что он сильная растущая держава. Они еще питают иллюзию, что могут быть вторым полюсом двухполюсного мира с Соединенными Штатами. Сегодня китайцы просто используют российский идиотизм и стратегические просчеты в собственных интересах. При этом они точно не будут настоящими стратегическими союзниками юридически. Китай будет и дальше использовать Россию, а Россия – Китай, поскольку у них совпадают их ценности и желания вытеснить Америку и Европу с геополитических позиций, которые они сейчас имеют, и фактически разделить мир на сферы влияния.

– Роль Китая в приближении мира в Украине. Несмотря на надежды, КНР не сыграла конструктивной роли в урегулировании российско-украинской войны, как ожидал Европейский Союз и Украина. Какова позиция Китая по поводу войны сейчас? Заинтересован ли он в ее окончании и на каких условиях и принципах?

– Я вспоминаю, что 24 февраля 2023 года, то есть в годовщину широкомасштабного вторжения, китайцы обнародовали собственную позицию о "политическом урегулировании украинского кризиса". Они так и не называют войну войной или российской агрессией. И по большому счету из 10 пунктов этого документа подавляющее большинство было об отношениях Китая с Соединенными Штатами. С того момента китайцы активно начали предлагать себя в качестве посредника, но делали это довольно специфически. Конечно, мы были бы рады, если бы Китай прекратил поддерживать Российскую Федерацию, тогда Россия была бы вынуждена искать выход из этой войны. Но китайцы этого не сделали, они поддерживают Москву и, скажем так, прибегли к дипломатическим маневрам.

Собственно, китайско-бразильский план – сокращенный вариант первых 10 пунктов позиции Китая. Сегодня их видение мирного урегулирования по сути враждебно украинскому мирному плану, который основан на нормах международного права. Я постоянно повторяю, что в мирных инициативах Украины нет ничего большего, чем то, что содержится в международном праве, частью которого являются Российская Федерация, Китай и другие страны. То есть мы требуем, чтобы Россия вернулась к выполнению своих международных обязательств. Ничего большего в этих планах нет. Китайцы так не считают. Им кажется, что они должны сыграть свою роль с собственной позиции, показать себя мощным внешним политическим игроком.

Лично я не хотел бы видеть Китай за столом переговоров, не хотел бы видеть Китай среди тех, кто после завершения этой войны был бы ключевым инвестором по восстановлению Украины. Я не хотел бы, чтобы через деньги китайцы зашли и контролировали части украинской экономики, а потому и влияли на политические процессы, поскольку мы видели, что это значит для стран Азии и Африки. Китайские деньги и китайские проекты – это заработная плата для китайцев, потому что они привозят свою рабочую силу, а еще большие долги, в которые они вгоняют все страны, а затем требуют политических уступок. И конечно, эти страны, которые зависят от Китая, начинают действовать в русле его внешней политики. Поэтому положительную роль они могут сыграть, исключительно когда будут давить на Россию, а не сидеть за столом переговоров.

– То есть вы считаете, что Китай не может стать посредником в мирном процессе? Между тем Дональд Трамп отметил, что было бы хорошо, если бы Китай присоединился к началу мирного процесса.

– Понятно, что они не дьяволы, им не нравится война, они не хотят, чтобы убивали украинцев. То есть с гуманистической точки зрения все ясно. Но они же руководствуются другой логикой – что мы являемся сателлитами Запада против стратегического партнера РФ, с которой у них сегодня совпадают интересы.

Именно поэтому Китай на переговорах по урегулированию наших и западных проблем с РФ будет адвокатом Москвы. И здесь важно постоянно помнить, что эта война имеет много факторов. Главное – это желание России уничтожить украинское государство и контролировать страну. Также россияне хотят использовать Украину против ЕС и НАТО, поскольку понимают, что эти две организации позволяют европейцам противодействовать РФ. Поэтому ослабление этих организаций или разрушение по крайней мере НАТО будет означать, что Россия будет доминировать на европейском континенте. Иначе у нее вариантов нет.

Россия не Советский Союз, у нее нет ни идеологической миссии, ни экономической, технологической и так далее, но есть претензии к Соединенным Штатам. Россия хочет преференции не только в Европе, но и в других частях света. Поэтому Китай за столом переговоров – это не только плохо для Украины, потому что это будет адвокат РФ и ее интересов в наших отношениях с россиянами, это будет плохо для европейцев, поскольку будет означать увеличение политического веса Китая в европейских делах. Не думаю, что европейцы этого хотят.

Я совершенно понимаю, почему президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай присоединиться к прекращению этой войны, но он также и фактически определил роль Китая – давление на Россию. Он не говорил: давайте садиться за стол переговоров – Украина, Китай и Российская Федерация. Поэтому я думаю, что у Зеленского и его команды тоже нет никаких иллюзий, на чьей стороне Китай и можно ли его склонить на нашу сторону.

Не исключаю, что Китай может сидеть за столом переговоров, потому что это будет зависеть от ситуации. То есть сейчас ситуация сложная, но контролируемая. Но может быть так, что прекратят помощь американцы, европейцы будут шататься, сомневаться, и тогда ситуация на фронте может быть гораздо хуже. Но с нынешних позиций это будет совершенно неправильно, против наших интересов, потому что Китай как посредник будет играть не в нашу пользу.