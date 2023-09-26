Прошел один год и двести тринадцать дней войны. ВСУ еще немного продвинулись на Мелитопольском направлении в сторону Вербового и бои идут уже на северо-западной окраине этого населенного пункта. Это хорошо видно на сегодняшних картах ISW.

Больше никаких изменений линии фронта за сутки не произошло. У меня вообще складывается впечатление, что война сейчас превратилась в обмен воздушными атаками. Обе стороны беспрерывно запускают друг против друга беспилотники и ракеты, причем в больших количествах.

Вчера, обстреляли, например Одесский морвокзал и стоящую рядом с ним гостиницу “Одесса” (которую я знал еще как Кемпински). Эта гостиница много лет мозолила всем глаза и стала городской анти-достопримечательностью. Подавляющее большинство одесситов придерживалось того мнения, что:

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Гостиница чрезвычайно уродлива, портит вид и абсолютно бесполезна. Особенно в том месте, где она стоит.

Нет ни одного человека, кто знает как и каким образом появилась идея и разрешение на строительство в этом месте гостиницы.

Хорошим тоном в Одессе было обсуждать когда же ее наконец снесут (она много лет стояла пустая).

Сегодня я разговаривал по телефону со своим товарищем-одесситом, который никуда не уехал и продолжает жить в Одессе. Раньше, насколько я помню, он был твердым сторонником всех вышеперечисленных трех пунктов. Зная это, я попытался сострить в том смысле, что Господь услышал ваши молитвы и послал русскую ракету чтобы снести эту уродину.

Моя блестящая шутка не была им по достоинству оценена, хотя у него (как у большинства одесситов) прекрасное чувство юмора. Он деревянным голосом сообщил мне, что одесситы предпочли бы сами решать что делать со зданиями в своем городе. И если Путин за снос гостиницы, то он автоматически - против. И вообще, во время вчерашней бомбежки он много часов просидел в подземном гараже, всю ночь от взрывов тряслись стены и поэтому у него нет никакого желания шутить по этому поводу.

Мне стало ужасно стыдно. Это был мне урок, как по разному люди воспринимают одно и то же событие в мирной жизни и во время войны. Теоретически я это понимал, но вот столкнувшись с этим явлением на практике, оказался к этому совершенно не готов и поэтому сел в лужу…

Впрочем, украинцы не задержались с ответом на российские налеты и атаковали Курск и Крым. В Курске они разбомбили здание областного ФСБ, штаб какой-то воинской части и военный аэродром. А в Крыму шел налет на Джанкой. Пишут что есть попадания и слышны взрывы.

Напомню, что Джанкой - это ключевой железнодорожный узел Крыма и его логистическое значение для снабжения южной группировки российских войск (да и всего Крыма вообще) никак не меньше, чем Крымского моста.

С учетом того, что Токмак и Волноваха фактически уже находятся в зоне досягаемости украинской дальнобойной артиллерии, такого рода атаки на Джанкой могут очень серьезно сказаться, например, на снабжении российских частей отражающих атаки ВСУ на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Сегодня заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Майк Пайл (он курирует вопросы международной экономики) отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения предоставления ей военной помощи. Аналогичные письма были отправлены в правительство Украины и в Офис Президента.

В этом письме Белый дом связывает продолжение своей военной и финансовой помощи с проведением Украиной конкретных реформ. Причем там есть четкий список мероприятий и сроки в которые они должны быть осуществлены. Сроки жесткие, большинство из пунктов должны быть сделаны в срок от 3 до 6 месяцев. Максимальный срок у одного из мероприятий составил 18 месяцев.

В большинстве случаев речь идет о борьбе с коррупцией. В частности эти меры касаются функционирования Наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти. Кроме того, американцы настаивают на реформах в министерстве обороны и других силовых структурах.

Кроме этого Белый Дом прислал в Украину своих инспекторов, которые на месте должны проверить эффективность расходования американской помощи. Инспектора два: один будет проверять военные поставки, а другой - расходование средств, выделенных на гражданские цели.

Это все ответ нынешней американской администрации на требование оппозиции (и не только ее) начать борьбу с коррупцией в Украине и проверить как расходуется американская финансовая и военная помощь.

Видимо, в администрации Байдена не очень довольны тем, как команда Зеленского решает все эти вопросы. И то, что американцы поставили продолжение своей помощи в зависимость от того, как Украина будет выполнять упомянутый выше план реформ, свидетельствует, видимо, о том, что у Белого дома есть определенные сомнения в том, что Зеленский намерен всерьез решать эти проблемы. Что ж. У Зеленского есть прекрасная возможность доказать своим союзникам, что это не так.

А в сущности, какой у Зеленского есть выход? Хочешь не хочешь, а этот план нужно будет выполнять. Что, в принципе, и неплохо. Украина лишь выиграет, если поборет коррупцию. Или хотя бы как-то существенно ее снизит. Очевидно ведь, что если этот план удастся, то Украина станет только сильнее.

И как, можно не хотеть, чтобы Украина стала сильнее и одолела, наконец, своего врага? Я, например, этого хочу. Все нормальные люди по всему миру этого хотят. Тем более, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!