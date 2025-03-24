Трампа все больше раздражает российские атаки на Украину на фоне старта переговоров о перемирии – The Telegraph

Российские удары по Украине на фоне начала переговоров о перемирии вызывают все большее раздражение у Дональда Трампа. Хотя президент США настроен на поиск выгодного соглашения, постоянные обстрелы энергетической и гражданской инфраструктуры могут стать серьезным раздражителем для него.

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Об этом сообщает The Telegraph. Отмечается, что Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин имеют разные взгляды на перспективы мирных переговоров относительно войны в Украине.

В Вашингтоне возлагают большие надежды на предстоящий саммит в Саудовской Аравии. Специальный представитель Трампа Стив Виткофф заявил, что США оптимистично оценивают эту встречу как потенциальный шаг к прекращению огня. По их мнению, она может стать шагом к полному прекращению огня и завершению войны.

Белый дом имеет амбициозную цель – достичь перемирия к Пасхе. Однако Украина и европейские партнеры обеспокоены тем, что Россия может намеренно затягивать переговоры, чтобы получить стратегическое преимущество на фронте.

Как отмечает The Telegraph, источники, близкие к Трампу, сообщают, что он готов ждать выгодного соглашения. Однако некоторые из них отмечают, что его раздражают продолжающиеся постоянные ракетные и беспилотные атаки, несмотря на предварительные договоренности о временном перемирии.

"Он будет разочарован, если они продолжат бомбить инфраструктуру и энергетику", – подчеркнул один из источников.

Впрочем, другие близкие к президенту США люди говорят, что температура в Белом доме остается спокойной и что нужно "доверять процессу".

Напомним, в ночь на 24 марта Силы обороны сбили над Украиной 57 ударных дронов РФ, имитационные же вражеские БПЛА не достигли заданной врагом цели. В результате атаки агрессора есть повреждения в Киевской, Харьковской, Сумской, Кировоградской и Запорожье.

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