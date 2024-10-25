Блог | Руки прочь от местного самоуправления, иначе это плохо кончится
Місцеві самоврядування Києва, Дніпра, Одеси, Чернігова, Рівного та інших великих міст зараз знаходяться під колосальним тиском.
24 лютого 2022 року місцеві самоврядування, залишившись, фактично, наодинці зі своїми проблемами, — не зважаючи ні на що, боролися та вирішували їх власноруч.
Маючи повноваження, маючи відповідальність — місцеві самоврядування по всій країні робили все можливе, щоб захистити як свою громаду так і державу загалом.
Зараз з бюджетів самоврядувань фінансується підтримка військових. Бо це і є справжній план перемоги.
Але, не зважаючи на це, прямо зараз йде масштабна компанія проти децентралізації. Прикриваючись боротьбою з корупцією, хочуть відібрати у місцевих громад право на боротьбу зі спільним ворогом.
Зупиніться, поки не пізно. Це погано закінчиться.