Місцеві самоврядування Києва, Дніпра, Одеси, Чернігова, Рівного та інших великих міст зараз знаходяться під колосальним тиском.

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24 лютого 2022 року місцеві самоврядування, залишившись, фактично, наодинці зі своїми проблемами, — не зважаючи ні на що, боролися та вирішували їх власноруч.

Маючи повноваження, маючи відповідальність — місцеві самоврядування по всій країні робили все можливе, щоб захистити як свою громаду так і державу загалом.

Зараз з бюджетів самоврядувань фінансується підтримка військових. Бо це і є справжній план перемоги.

Але, не зважаючи на це, прямо зараз йде масштабна компанія проти децентралізації. Прикриваючись боротьбою з корупцією, хочуть відібрати у місцевих громад право на боротьбу зі спільним ворогом.

Зупиніться, поки не пізно. Це погано закінчиться.