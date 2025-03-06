Рубио повторил российский нарратив о войне в Украине с крестом на лбу: что это значит и почему сеть 'взорвалась' комментариями

Государственный секретарь Марко Рубио снова удивил мир. В этот раз он заявил, что война в Украине – это прокси-битва между двумя ядерными государствами, чем повторил российский нарратив.

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Но интересно, что сделал он это с крестом во главе, после чего сеть "взорвалась" комментариями. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Так, во время интервью на Fox News Рубио отметил, что война в Украине на самом деле является "конфликтом между двумя ядерными государствами".

"Откровенно говоря, это прокси-война между ядерными государствами – Соединенными Штатами, которые помогают Украине, и Россией – и она должна завершиться. Но никто не имеет никакого представления или плана, как это сделать", – сказал он.

При этом свое заявление Рубио объявлял с крестом на лбу, поскольку делал это в Пепельную среду, являющуюся началом Великого поста в латинских обрядовых христианских традициях. Верующие в этот день получают знак креста на лбу освященным пеплом, напоминающим о короткости жизни и человеческой смертности.

Однако даже несмотря на религиозный контекст, внешний вид Рубио с крестом на лбу сумел стать объектом критики и юмора в сети. Реакция украинцев была неоднозначной. Одни выражали удивление, другие иронизировали.

"Хорошо хоть, не с буквой Z", – прокомментировали некоторые пользователи, намекая на популярные символы, ставшие частью российской пропаганды.

Другие же отметили, что Рубио таким образом подыгрывает российской пропаганде. Не обошлось и без шутливых комментариев.

Напомним, ранее сообщалось, что в США провели опрос, кто несет ответственность за ссору в Овальном кабинете. Половина опрошенных назвали виновником Трампа, чуть больше 40% обвиняют Венса, вину Зеленского в скандале рассмотрели только 4% участников опроса.

Глава украинского государства Владимир Зеленский 4 марта подчеркнул, что наша страна готова к переговорам в любое время и желает сделать это как можно быстрее. Ради продолжительного мира его команда готова "работать под сильным лидерством Трампа".

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