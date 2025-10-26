Блумберг пишет, что именно госсекретарь Рубио оказался главной причиной [чрезвычайно важной для Украины] смены отношения Трампа к Путину - в противовес откровенно пророссийскому Уиткоффу [который не столько спецпосланник, сколько спецпоц].

Видео дня

Считаю, что было бы хорошо при поддержке, в том числе, Рубио не только политически, но и чисто экономически заинтересовать лично Трампа в будущем украинском расцвете, ведь он как акционер со стажем достаточно быстро решил бы проблему коррупции в Украине - в отличие от местных продажных агентов продажной USAID (наконец, кажется, уже окончательно почившей).

Преодолению командой Трампа украинской коррупции могут тогда успешно посодействовать, в частности, и специалисты MI-6, а также (условно) "карабинеры Мелони".

К сожалению, от этой благородной задачи президента Соединённых Штатов слишком отвлекают американцы, ибо он вынужден энергично противостоять обамьим политическим наследникам с их мерзким глубинным государством и такой же идеологией типа "Путину больше надо изнасиловать Украину, чем нам - ей помочь" (или - оправдывая так называемую "позитивную дискриминацию" вместе со знаменитой идеей DEI - "Мы [американцы!] должны нести историческую ответственность за [ваш!] белый расизм")…

Впрочем, все у нас в конце концов будет хорошо. Сеть недавно облетело пророчество очень влиятельного в постсоветских кругах главного раввина Днепра и Днепропетровской области, а по совместительству - председателя правления Объединенной еврейской общины Украины Шмуэля Каминецкого [не путать с Коломойским, который тоже оттуда], твердо заверившего, ссылаясь на не менее влиятельных ("больших") людей в Европе и Америке, - и даже готового на этот счет спорить: война в Украине закончится до 15 января 2026 года - с наилучшими дальнейшими прогнозами экономического будущего для Украины и наихудшими для России.

Интересно: а есть ли у нас еще такие, чтобы и в той же степени оптимист, и при этом не еврей?

(Израиль, кстати, как раз на оптимизме последние почти 80 лет и держится - в самых сложнейших условиях!)

Хотя одного знаю точно: почти то же самое говорит героический николаевский губернатор Виталий Ким.