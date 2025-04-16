Рубио и Уиткофф посетят Париж для переговоров по Украине, Ирану и торговле – Politico

На этой неделе во Францию прибудут государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф.

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Ожидается, что Уиткофф встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио проведет переговоры с министром иностранных дел Жаном-Ноэлем Барро. После визита в Париж Рубио также планирует посетить несколько стран Африки.

По словам источника в американском правительстве, знакомые с подготовкой к визиту стороны обсудят Украину, Иран и торговые отношения в связи с тарифными угрозами Трампа.

Кроме этого, планируется поднять вопрос гарантий безопасности для Киева, в частности возможное развертывание миротворческих сил в случае перемирия. Франция играет ведущую роль в формировании европейской стратегии по завершению войны в Украине.

Наряду с темами войны и безопасности, значительная часть переговоров будет посвящена торговым вопросам, включая новую тарифную политику США. Франция обеспокоена решением Трампа о 90-дневной паузе в вопросе жестких пошлин, которую Макрон назвал "хрупкой" паузой в напряженности.

Важной предпосылкой визита стала недавняя командировка Уиткоффа в Москву, где он встречался с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможное прекращение огня в Украине после того, как переговоры России и США зашли в тупик в последние недели. По словам пресс-секретаря Белого дома, встреча в Москве стала "еще одним шагом в переговорном процессе по прекращению огня", несмотря на "разочарование" Трампа.

Эта поездка американских чиновников станет первой для высокопоставленных представителей администрации Трампа во Францию после февральского саммита по искусственному интеллекту, на котором присутствовал вице-президент Джей Ди Вэнс.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые советники и члены команды президента США Дональда Трампа пытаются изменить его позицию по отношению к России на более жесткую, просят его быть более скептическим в отношениях с Кремлем.

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