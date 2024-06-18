Руанда отозвала подпись под коммюнике Саммита мира, но в списке подписантов появился Вселенский патриархат

Руанда отозвала свою подпись под совместным коммюнике Саммита мира, проходившего 15-16 июня в Швейцарии. В перечне подписавшихся появился Вселенский патриархат: на мероприятии он находился в статусе наблюдателя.

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Об этом свидетельствует обновленный 17 июня перечень поддержавших коммюнике стран и организаций. Он размещен на сайте Министерства иностранных дел Швейцарии.

В настоящее время из первоначального перечня подписантов совместного коммюнике Саммита мира в Швейцарии исчезла Руанда. Ранее свои подписи отозвали Ирак и Иордания.

При этом в перечне подписавшихся появился Вселенский Патриархат.

Последнее обновление списка, согласно данным сайта МИД Швейцарии, произошло 17 июня. На утро 18 июня под документом указаны подписи 82 участников Саммита, часть из них, как тот же Вселенский Патриархат, находились на мероприятии в статусе наблюдателей.

Напомним, в заключительный день саммита 16 июня итоговое коммюнике Саммита мира подписали 80 стран и 4 организации.

Подписанты документа поддержали необходимость немедленного освобождения военнопленных и гражданских заложников, удерживаемых РФ, возвращения депортированных в Россию украинских детей.

Также участники Саммита считают недопустимым ядерный шантаж и угрозы и выступают за безопасную работу украинских АЭС (в частности, Запорожской) под суверенным контролем Украины и надзором МАГАТЭ.

Еще один пункт коммюнике касался глобальной продовольственной безопасности, в связи с чем подписавшиеся подчеркнули необходимость обеспечить свободное и безопасное коммерческое судоходство, доступ к морским портам Черного и Азовского морей и осудили нападения на гражданские суда и порты и портовую инфраструктуру.

Также OBOZ.UA рассказывал, какие страны не подписали декларацию по итогам саммита мира.