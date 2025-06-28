Руанда и ДР Конго подписали мирное соглашение в присутствии Трампа в Вашингтоне. Фото

Министры иностранных дел Руанды и Демократической Республики Конго Оливье Ндухунгирехе и Тереза Кайиквамба Вагнер подписали мирное соглашение, заключенное при содействии США и Катара. Это произошло в пятницу, 27 июня, в Вашингтоне в присутствии американского президента Дональда Трампа.

Видео дня

Об этом сообщили The Wall Street Journal и Associated Press. Две африканские страны договорились "немедленно и безоговорочно прекратить любую государственную поддержку негосударственных вооруженных групп" на востоке ДР Конго и работать над их "разведением, разоружением и интеграцией".

Также подписанное ими соглашение содержит положения о территориальной целостности и запрете боевых действий.

Ожидается, что прекращение огня откроет путь для западных инвестиций и предоставит Штатам доступ к полезным ископаемым в ДР Конго. Согласно договору, цепи поставок критически важных минералов должны "связать обе страны в партнерстве, где это уместно, с правительством США и американскими инвесторами".

"Сегодня насилию и разрушению приходит конец, и весь регион начинает новую главу надежды и возможностей, гармонии, процветания и мира", – сказал президент Дональд Трамп министрам иностранных дел двух стран в Белом доме.

Представительница ДР Конго Тереза Кайиквамба Вагнер вспомнила о миллионах жертв конфликта, подписывая соглашение с министром иностранных дел Руанды. Оба выразили оптимизм, но подчеркнули, что для прекращения боевых действий еще предстоит проделать значительную работу.

Отвечая в Овальном кабинете на вопрос о возможном нарушении соглашения, Трамп сказал, что не думает, что это произойдет, но также предупредил об "очень суровых наказаниях, финансовых и других".

Отмечается, что поддерживаемая Руандоб повстанческая группировка M23 является самой известной вооруженной группой в конфликте. Она уже заявила, что соглашение не будет для них обязательным, так как повстанцы не принимали непосредственного участия в мирном соглашении, хотя и участвовали в других текущих мирных переговорах.

ДР Конго охвачена конфликтом с более чем 100 вооруженными группировками, самые мощные из которых поддерживаются Руандой. Вследствие него с 1990-х годов погибли миллионы людей.

Конфликт обострился в 2022 году. С тех пор М23 контролирует города, богатые полезными ископаемыми, в частности Гому и Букаву, что угрожает территориальной целостности ДР Конго.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте стало известно, что Соединенные Штаты Америки ведут переговоры о редкоземельных минералах с еще одной страной, которая находится в состоянии войны. Речь шла о ДР Конго.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!