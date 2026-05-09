"Россию интересуют исключительно территории": дипломат объяснил, почему контакты Киева и Москвы лишь условно могут считаться переговорами

Контакты Киева и Москвы переговорами можно назвать лишь очень условно, это были скорее обмены информацией и позициями, чем полноценные переговоры между государствами или делегациями. И также эти усилия лишь условно можно назвать трехсторонним форматом, ведь большинство времени делегации проводили в двусторонних контактах. Россию интересуют только территории, в их заявлениях нет ни слова о людях.

Об этом отметил в интервью OBOZ.UA чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Долгов. Так же, когда российская сторона говорит о прекращении боевых действий, их интересует не жизнь военных и тем более жизнь гражданских, а только собственные политические цели.

Почему контакты Киева и Москвы не являются полноценными переговорами

Долгов отметил, что то, что происходило до сих пор, лишь условно можно назвать переговорами, это никогда не было тем, что в дипломатии называют переговорами между государствами или делегациями. И также это не был полноценный трехсторонний формат.

"На самом деле большинство времени делегации проводили в двусторонних контактах. И это были скорее обмены информацией и позициями, чем полноценные переговоры", – сказал Долгов.

По его словам, несмотря на то, что Украина отмечает свою готовность к переговорам, результата это не дает.

"Украина, подтверждая свою настроенность на мирное урегулирование, постоянно подчеркивает: мы готовы к переговорам, готовы к встречам, президент Зеленский готов участвовать лично где угодно, кроме Москвы и Минска. И это повторялось уже много раз. Но результата это не давало", – подчеркнул Долгов.

Какие условия ставит Россия

Россия требует вывода украинских войск с Донбасса, заявляя, что без этого условия фактически отказывается от трехсторонних переговоров с Украиной, о чем заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков. Однако Долгов отметил, что это не новая позиция России, просто сейчас это использовано как официальный повод отказаться от переговоров.

"Это не новая позиция. То же самое мы уже слышали и от российской стороны, и от американцев. Но на этот раз требование о фактическом оставлении территории Донбасса Россия использовала как официальный повод заявить: переговоры нецелесообразны. То есть их не будет. По крайней мере пока Россия не выдвигает никаких других условий, кроме вывода войск", – отметил Долгов.

Долгов отметил, что Россию интересуют исключительно территории – речь не идет о людях, населении. И так же, когда они говорят о прекращении боевых действий, их интересует не жизнь военных и тем более не жизнь гражданских.

"Далеко ходить не надо – достаточно посмотреть на гуманитарную катастрофу на оккупированной части Херсонской области, особенно в отдельных населенных пунктах. И легко представить, что могло бы произойти, если бы это требование было выполнено. О людях они не думают. Им безразлично. Так же, когда они говорят о прекращении боевых действий, их интересует не жизнь военных и тем более не жизнь гражданских. Их интересуют только собственные политические цели", – сказал Долгов.

