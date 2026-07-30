"Россияне смеются": польский генерал раскритиковал власти за реакцию на вторжение российской ракеты и заявил о провале военных

Бывший заместитель начальника Генерального штаба польской армии Леон Коморницкий резко раскритиковал действия военных после падения неизвестного объекта на территории страны. По его словам, армия не справилась со своей задачей и допустила серьезный провал.

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На этом фоне польские власти заявляют, что ситуация была под контролем, несмотря на сложную ночь для противовоздушной обороны. OBOZ.UA рассказывает все, что известно.

Резкая критика генерала

Бывший заместитель начальника Генерального штаба польской армии Леон Коморницкий жестко оценил действия военных после инцидента.

"Эта воронка – дискредитация польской армии. Воронка позора. Армия уже в который раз не выполнила свою задачу", – заявил он.

По его словам, военные не смогли должным образом идентифицировать объект.

"Объект, ракета Х-101, это очевидно", – подчеркнул генерал.

Он также раскритиковал объяснения со стороны властей: "Политикам лучше не оправдывать военных, когда они говорят такую чепуху".

"Россияне смеются, положив руки на бедра", – добавил Коморницкий.

Реакция властей и обстоятельства инцидента

Инцидент произошел в Люблинском воеводстве – в населенном пункте Тарнава-Колония обнаружили кратер от падения неизвестного объекта после нарушения воздушного пространства.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что службы действовали оперативно.

"Первоначальная информация ясно указывает на то, что соответствующие службы действовали очень быстро и эффективно", – отметил он.

По его словам, непосредственной угрозы для населения не было.

Он также подчеркнул: "В такие моменты полная координация и сотрудничество имеют первостепенное значение".

"Решение о сбивании всегда является сложным решением, не потому, что кто-то чего-то боится, а потому, что сбивание может иногда привести к большим потерям, чем свободное падение ракеты, снаряда или дрона. Это должны оценивать солдаты, находящиеся в действии", – добавил Туск.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что ночь была сложной для системы обороны.

"Чрезвычайно тяжелая ночь для нашей противовоздушной обороны, систем наблюдения и обнаружения угроз", – заявил он.

По его словам, информация оперативно передавалась между службами и руководством государства.

"Сейчас ведется выяснение, какой именно объект упал в окрестностях населенного пункта Тарнава-Колония", – добавил министр.

По данным Минобороны, той ночью вблизи польского воздушного пространства было зафиксировано более 20 воздушных целей. Предположительно, одна из них могла быть ракетой типа Х-101.

"Это наиболее вероятная гипотеза, и её необходимо подтвердить", – пояснил Косиняк-Камыш.

Польша привела в боевую готовность собственные и союзные силы. В воздухе дежурили истребители F-16, действовали разведывательные самолеты и авиация партнеров.

Министр подчеркнул серьезность ситуации.

"Нас отделяют от этой войны всего несколько метров… ситуация представляет угрозу", – сказал он.

Он также заверил, что армия готова действовать для защиты страны и её граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 30 июля во время массированной российской атаки на Украину в Польше раздались мощные взрывы. В поле недалеко от одного из населенных пунктов обнаружили огромную воронку. Вероятно, это была российская ракета. Поляки сравнили мощность взрыва с землетрясением и заявили, что ночью звучал сигнал воздушной тревоги.

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