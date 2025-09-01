Укрепление ПВО в контексте подготовки энергетики к зиме: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 1 сентября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем, в частности, обсудили подготовку к отопительному сезону, потребности ПВО и поставки энергоресурсов.

Деталями встречи Зеленский поделился в официальном Telegram-канале. "Провел Ставку. Много деталей по подготовке к отопительному сезону", – говорится в сообщении.

О чем говорили на заседании

Первое, что обсуждалось на заседании Ставки, – это контроль за выполнением поручений и полная реализация договоренностей с партнерами, рассказал президент.

"Еще с лета готовим сектора нашей энергетики к зиме. Благодарен всем, кто задействован и полностью выполняет поставленные задачи. Важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы", – написал он.

Вторая тема – потребности ПВО.

Глава государства сообщил, что поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации, энергокомпании для закупки дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности, а также увеличить финансирование для производителей дронов.

Приоритет – сбивание "Шахедов". Отчеты о поставках должны быть еженедельно.

Отдельно обсудили защиту сетей и энергообъектов в прифронтовых и приграничных громадах, резервное обеспечение, рассказал Зеленский.

В-третьих, на заседании были доклады о направлениях по добыче, поставке энергоресурсов, генерации электричества.

"Важные результаты есть у команд "Нафтогаза" и "Укрэнерго". Спасибо. Утверждены дальнейшие меры для закупки необходимых объемов газа", – заявил глава государства.

Также, добавил Зеленский, "был значительный компонент по Воздушным силам".

"Ускоряем поставки дополнительных систем ПВО для защиты от ракет. Рассчитываем на максимальную активность украинских дипломатов в соответствующих контактах с партнерами", – сообщил он.

По словам Зеленского, сейчас готовится технологическая ставка с участием производителей украинских ракет, ключевых типов дронов и инструментария ПВО.

"Увеличим производство наших средств поражения. Качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти", – подытожил украинский лидер.

РФ готовит массированные атаки на энергетическую инфраструктуру

По оценке Института изучения войны, Россия намерена усиливать массированные атаки на Украину в ближайшие недели, чтобы разрушить украинскую энергетическую инфраструктуру перед зимой.

А временное уменьшение атак перед саммитом на Аляске объясняется тем, что враг накапливал ракеты и дроны, одновременно создавая иллюзию готовности к переговорам.

В частности, утром 31 августа войска России попали по критической инфраструктуре на Черниговщине. В результате обстрела без света остались более 30 тыс. домохозяйств и часть города Нежин.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 августа министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что Минэнерго и энергетические предприятия готовятся к возможным атакам РФ на гражданскую инфраструктуру. По ее словам, на большинстве объектов бетонные сооружения защищают важнейшее оборудование.

