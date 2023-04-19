Прошел один год и пятьдесят три дня войны. На фронте ничего серьезного за сутки не произошло. Если не считать того, что ВСУ немного раздвинули пошире фланги в Бахмуте. Зато ЧВК “Вагнер" отбил несколько кварталов в центре.

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Теперь уже сам Белый Дом говорит, что украинское наступление - это вопрос недель. И что, мол, США как могут стараются помочь ВСУ, чтобы это наступление было успешным.

А в России все то же унылое говно: теперь потолок за измену Родине не 25 лет (как у Кара-Мурзы), а пожизненное. Видимо Путин остался недоволен приговором: мало!

Интересно: существуют ли на свете люди, которые готовы рискнуть уехать на 25 лет, а вот на пожизненное - уже нет, типа - кишка тонка… Мне кажется, что таких нет. Если человек готов пойти по статье на 25 лет, то его и пожизненное не остановит. Тогда зачем менять потолок? Да, в принципе, понятно зачем… Володин демонстрирует лояльность.

Тогда просто пускай все сроки в УК ужесточит. Напишут закон: все удвоить: где был год - там два, где три - там шесть и т.д. Чего каждый раз новый закон писать? Все можно одной поправкой решить! Но так неинтересно… Надо долго свою лояльность демонстрировать. По каждой статье - отдельно. Иначе потом не будет материала для демонстрации.

Впрочем, есть еще одни способ: придумывать новые составы преступления. Вот, например, сегодня появился новый состав: “Содействие Западу в преследовании должностных лиц и военнослужащих РФ". Это перл! Юрфак ЛГУ рулит! Действительно, такое под силу только ученикам великого Собчака…

Интересно, а как они определяют “Запад"? Что это за юридическая категория такая? Вот, например, Бразилия - это “Запад"? Или Куба с Венесуэлой? А Никарагуа? Нет? Странно… Впрочем, ок. Тут более-менее понятно.

Задам вопрос потоньше: а Венгрия - это “Запад"? А Берлускони? Он - “западный политик"? И следом еще: а Япония это “Запад"? А Южная Корея? А Австралия?

А что такое - “преследование должностных лиц"? Если я, положим, потроллил Димона в фейсбуке - это я его преследую? Мне уже пятерочка корячится? Как говорится, “на душу населения"…

Короче, сиди россиянин - сопи в две дырочки и помалкивай. А жребий выпадет - пойди и сдохни за Путина на войне. Вот такая теперь у тебя будет конституция с правами и свободами. Человека и Гражданина. Хо-хо.

Зато никаких тебе гейпарадов и BLM. Сплошь одни традиционные ценности со скрепами. Кстати, хочу рассказать про BLM. А то у россиян очень примитивное представление о расовой проблеме на Западе складывается.

Итак. Вот вам свежая история. Игрок мюнхенской “Баварии" Садио Мане (сенегалец) дал в морду игроку мюнхенской “Баварии" Лерою Сане (отец - сенегалец, мать - немка) за то, что Сане назвал Мане “черным дерьмом". Оба оштрафованы, уже извинились перед командой (Мюллер, Киммих, Горецка, Зоммер и пр.) и обещали больше так не делать. Видите как все непросто? Это вам неправильно про Запад рассказывают. Упрощают. Тут все тоньше… Да, кстати, а Сенегал - это Запад?

Но это все шутки. А серьезно сказать - я уже устал. Нет, не “Дневник войны" писать. А рассказывать какой трэш происходит в головах у россиян. Ок: “У некоторых россиян", если так будет лучше. Я уже устал от постоянной навязчивой мантры про то, что “вот возвращайся и покажи как надо делать восстание". Или про то, что в условиях тоталитарного режима социологические опросы нерепрезентативны.

Повторю то, что уже писал: иногда так бывает, что человек ни в чем не виноват, а отвечать будет. Вот немцы при Гитлере, особенно те, что были в тылу: женщины, старики, дети. Большинство из них, действительно, ни в каких зверствах участия не принимали. И даже, допускаю, могли о них лишь смутно догадываться. Но ответственность легла на весь народ. И не только фигурально выражаясь, потом, в виде тяжелого раскаяния, а и буквально: пришедшие с Востока солдаты их изнасиловали и ограбили. Персонально - невиновных. Понимаете о чем я?

Как только заходит речь об ответственности всего российского народа, мне тут же сотни людей пишут: я тут ни при чем, я в этом не участвую, я это не поддерживаю. А какая разница? Никто вас и не обвиняет и не говорит, что вы это делаете. Я про другое. Вины нет, а ответственность - есть. И не надо на меня наезжать: я просто тот гонец, который несет вам эту весть. Это не я придумал. Так жизнь устроена. И вы это знаете не хуже меня.

Или еще. Многие мне говорят: “Вот на Западе к нам так плохо относятся, невозможно получить вид на жительство, найти жилье, открыть счет в банке, на работу не берут и т.д. Мы бежали из России, хотим здесь остаться, а оно вишь как выходит… Мы всегда были против Путина, всегда поддерживали демократов и теперь, видимо, вынуждены будем вернуться. Никому мы оказались здесь не нужны. Запад сам нас толкает в объятия к Путину. Неужели вы хотите, чтобы мы вернулись и начали помогать Путину? А ведь вы не оставляете нам другого выхода!"

У меня всегда к этим людям масса вопросов. Происходит такой диалог: - Вы говорите, что всегда поддерживали демократов? - Да, Всегда. Сначала Гайдара, потом Немцова, потом Навального…- Денег им жертвовали на выборы, на партию?- Ну, не так радикально… Денег… У меня их у самого немного. Но я всегда был за них!- Тогда вы, наверное, на всех выборах за них агитировали, входили в избиркомы, были наблюдателями, помогали листовки распространять? - Нет, мне как-то все недосуг было этим заниматься…- На митинги ходили? Проспект Сахарова, Болотная?- Нет. Мне долго ехать. Я в Бирюлево живу.- Ну, хоть на выборы-то ходили? Голосовали за них?- Нет, не ходил. Да на что мой голос повлиять может? Выборы - это все спектакль для идиотов…- Так в чем тогда заключалась ваша поддержка демократов?- Ну как? Я был за них! Переживал… Ну не за Зюганова же, в самом деле… Я, вообще, человек демократических убеждений.

Что я могу сказать им? Только то, что если они будут поддерживать Путина так же, как они поддерживали демократов, то Западу это не страшно. Пусть возвращаются - и поддерживают.

Зачастую они даже не хотят публично осудить войну и путинский режим: в Москве осталась мама. У нее будут неприятности. Как тут не вспомнить знаменитую сентенцию Иосифа Бродского, что человек - это совокупность его поступков и ничего более…

У меня нет к этим людям никаких претензий. Я их не осуждаю. И даже им сочувствую. В нормальной обстановке, в мирное время позиция “мудрого пескаря" - вполне уважаемая. Но в таких ситуациях как сейчас они становятся ответственными. Они не виноваты - но отвечают. Уже отвечают. Тем, что не могут открыть счет в банке, что им не дают здесь натурализоваться, что их не берут на работу, им здесь не рады… Украинцам открывают, а им - нет, украинцев берут, а их - нет… И т.д.

Я не знаю как это еще толковее можно объяснить? Бывает ответственность без вины. Я это на собственной шкуре знаю. Вот, например, я работал зам. председателя Госкомимущества в 1994-96 годах. Это такой клерк чуть выше среднего правительственного уровня. Занимался приватизацией.

Но в это время Ельцин начал войну в Чечне. Я вообще к ней не имел никакого отношения. И кто бы меня спросил начинать ее или нет? Это просто смешно! Ельцину и его генералам меня под микроскопом не было видно.

Но теперь мне чеченцы через одного пишут, что я один из тех, кто несет ответственность за развязывание этой войны. И что я могу сказать? Виноват? Нет! Несу отвественность? Да. Может быть поэтому и пишу изо дня в день книжку про Ельцина и этот “Дневник войны". Таково мое послушание.

Что еще меня сегодня заинтересовало? Поездка Путина в Геническ? Вообще неинтересно. Был он там, не был? Какая разница? Да хоть бы и был? Что с того? Пустой, неинтересный, неумный, суетливый старичок, все время при разговоре со свистом всасывающий слюну. Приехал, пожал руки генералам, подарил икону, уехал…

И что? Российская армия перешла в наступление? Нет. Где была там и стоит. Как гибли люди, так и гибнут. Что поменялось? Зачем приезжал? Чтобы что? Воодушевил свой войско? Вряд ли…

Оно, его войско, ведь из тех же самых россиян состоит, которые “всегда поддерживали демократов", а теперь “вынуждены быть за Путина"… А по большей части вообще из тех, которым все пофиг. И демократы и Путин. Начальство велело. Вот главный императив россиянина. Начальству - виднее. Я человек маленький. Мне сказано воевать - вот я и воюю.

Я тут случайно посмотрел какой-то кусок соловьевского шабаша. Там один из его крикунов начал что-то говорить, что “президент должен…" Так другой крикун даже договорить ему не дал. Грозно так нахмурил брови и проревел: “Как это “президент должен"? Президент ничего никому не должен!"

Вот она, Рассея родная: мы все ему должны, а он нам - нет. Он и есть смысл всего существования этого народа. Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России… Вот и весь сказ. А вы говорите - демократы, выборы, манифестации… Какие манифестации? Ружье взял - пошел воевать. И рот закрой, пока по лопатке не дали. Вот и все скрепы. И вся “великая культура".

Ой, да что тут снова все эти сопли разводить? Я ж говорю: уже устал воздух сотрясать на эту тему. Все ведь просто и понятно: дело наше правое, враг будет разбит, победа будет за нами!

Слава Украине!