'Россия заинтересована не только в Украине': президент Чехии призвал Запад объединиться для стратегического противостояния блоку РФ и Китая

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад вступает в эпоху стратегического соперничества с Россией и Китаем. Во время него с одной стороны будут демократические правительства, а с другой – авторитарные правители.

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Павел призвал западные государства объединиться, отметив, что страна-агрессор РФ заинтересована не только в Украине. Соответствующее заявление он сделал во время визита в Королевский колледж оборонных исследований в Лондоне 5 мая, где давал лекцию, пишет издание České noviny.

Лидер Чехии подчеркнул, что Россия сейчас ведет агрессивную войну против Украины. Кроме того, российские чиновники неоднократно открыто говорили о намерениях восстановить величие СССР. Также Москва продолжает наращивать свое влияние в Африке с помощью наемников ЧВК "Вагнер".

Китай же тем временем укрепляет свое влияние в мире экономическими инструментами. Демократически настроенные страны должны сотрудничать, чтобы успешно противостоять РФ и КНР.

Павел считает, что на стороне демократических сил потенциально окажутся страны, у которых сейчас есть определенные недостатки, но они пытаются демократизироваться и готовы сотрудничать.

"Если мы хотим сохранить нынешний мировой порядок с международными правовыми нормами, правами человека и методами и процедурами нашего сотрудничества, нам придется объединиться и создать достаточный противовес Китаю, России или другим странам, которые сейчас образуют блок против того, что мы можем назвать политическим Западом", – сказал Павел.

Речь идет не только о Европе или Северной Америке, но и о других странах, например, индо-тихоокеанских государствах, заинтересованных в развитии сотрудничества с Европой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Представители Китая проголосовали за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которая содержит жесткие формулировки насчет России из-за ее вторжения в Украину – РФ была названа агрессором. OBOZREVATEL собрал мнения специалистов по этому поводу.

– Однако впоследствии в Китае заявили, что они не считают войну в Украине агрессией со стороны РФ. Постоянное представительство КНР при ООН заявило, что позиция Пекина насчет российского вторжения не изменилась.

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