'Россия все время разжигает войны': Княжицкий предупредил Запад о новых угрозах и призвал взять Украину у НАТО

В Польше завершилась Парламентская ассамблея Республики Польша и Украины. Это первая общая встреча депутатов обеих стран после пандемии и начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Среди важнейших тем для обсуждения – экономическое и оборонное сотрудничество, поддержка по пути евроинтеграции Украины, гибридные войны и информационная безопасность.

"Некоторые политики все еще представляют себе договоренность с Путиным средством безопасности и будущего Украины. Но украинцы никогда не будут чувствовать себя в безопасности, пока нас не будет защищать "зонтик" Североатлантического Альянса", – отметил народный депутат Николай Княжицкий в своем выступлении во время панели "Безопасность в регионе (проблема российской дезинформации, кибернападений и гибридных угроз)" в пределах Ассамблеи.

По словам политика, каждый, кто считает, что существуют другие гарантии безопасности для Украины, не желает нам добра или же питает иллюзии, которые выгодны России и смертельно опасны для Украины, потому что подобны стратегическим целям Москвы.

Кроме прямой военной агрессии против Украины, российские методы дезинформации, кибернападений и гибридные угрозы – это разновидность военных действий путинской России не только против Украины, но и Запада и всего демократического сообщества.

Николай Княжицкий в своем выступлении напомнил, что война России в киберпространстве началась с известной атаки против Эстонии в 2008 году. Против Украины специальные операции в соцсетях начались сразу после Оранжевой революции 2004 года, набрав особую интенсивность во время процесса подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС в 2013 году.

Дальше все пошло по восходящей – РФ применяла атаки в киберпространстве во время аннексии Крыма и начала военных действий в 8 областях Юга и Востока нашей страны. Впоследствии были мощные атаки на электростанции, атомные станции, министерства, операторов мобильной связи, воинские части, запуска вирусов в программное обеспечение в масштабах Украины и всего мира.

Средствами кибервоен Россия готовила и широкомасштабную агрессию 24 февраля 2022 года, пытаясь полностью дезорганизовать жизнь и способность сопротивляться.

Политик обращает внимание, что сегодня Россия создает гибридные угрозы по всему миру. Уже известно о российской информационно-психологической операции вокруг наводнения в Польше. Цель этого ИПСО – подорвать доверие поляков к ведомствам безопасности страны, правительства, Германии и ЕС.

"Москва никогда не спит, она все время готовит или же разжигает войны. В этом контексте единственно правильный вопрос – готовы ли мы к противостоянию? Украинская и польская история учит, что когда мы вместе, тогда мы гораздо сильнее", – резюмировал Николай Княжицкий и напомнил, что Россия хочет уничтожить не только Украину, но и Польшу.

Вскоре, 19 и 20 ноября, в рамках Форума Via Carpatia, в Киеве пройдет еще один общий форум с участием представителей министерств Украины и Польши, высших должностных лиц и депутатов обеих стран. Среди анонсированных тем – сотрудничество в энергетике и оборонной сфере.