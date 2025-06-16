Все йде до того, що Вісь зла зменшиться на одну країну.

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Ізраїль зараз робить з Іраном те, що зробив з Сектором Газа. А потім повторив з Ліваном. І трохи з Сирією та хуситами. Винищує інфраструктуру.

Страшилки про закриття Ормузької протоки силами Ірану - це від хворобливої уяви. В протоці світові нафтові торговельні шляхи. Як тільки аятолли спробують - полетять томагавки. І шляхи відкриються. А скоро не буде і чим перекривати.

Ось так повільно нова фаза третьої світової стирає колись могутній Іран. Місяць, два - до кінця літа від Ірану залишаться лише руїни. Там буде гуманітарна та політична криза. Всі будуть дуже голосно переживати.

І в кінці Вісь зла програє.

Що нам також важливо. Гарантії та обіцянки від Росії нічого не варті. Росія кидає своїх союзників напризволяще. Іран приречений. А Росія нічого не вдіє. Так само, як не врятувала Асада. Так само не зможе врятувати режим в Ірані.

Ірану вже ніхто і нічим не допоможе. Ізраїль відчув смак крові аятолл. Історичний шанс для них - бомби від США, достатньо літаків, вмілі спецслужби. І мертві всі навколо, хто міг "по землі" створити проблеми. Ірану кінець.

Росія втрачатиме союзників. Ставатиме слабшою. Ставатиме вразливішою.

Ми дочекаємось слушного моменту. Ми дуже терплячі. Але ми зробимо з РФ те саме. Ще трошки часу - і наші ракети накриватимуть всю європейську частину РФ.

Ми за все помстимось. Ми нічого не забули. Наша помста ще попереду.