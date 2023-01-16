''Россия снова доказала, что она террористическое государство'': премьер Эстонии призвала предоставить Украине танки

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников и партнеров усилить военную поддержку Украины. В частности, предоставив танки и системы противовоздушной обороны.

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Она подчеркнула, что РФ последними ударами по мирным украинским городам в очередной раз доказала свою террористичность, поэтому Киев нужно поддержать еще больше. Об этом политик написала в своем Twitter.

"Атаками на Днепр и где угодно в Украине Россия вновь доказала, что она – террористическое государство. Мой призыв к союзникам и партнерам: усилим нашу поддержку", – отметила Каллас.

Глава эстонского правительства уточнила, что украинские Силы обороны нуждаются в оружии, а именно танках и системах ПВО.

В то же время Каллас напомнила о привлечении страны-агрессора РФ к ответственности за все то, что она совершила против украинского народа.

"Россия должна отвечать за все совершенные преступления", – подчеркнула премьер Эстонии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кая Каллас призвала союзников лишить Россию возможности вести войну против Украины. Для этого, считает премьер-министр Эстонии, следует снизить ценовой предел на нефть РФ.

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