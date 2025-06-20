'Россия продолжает тактику террора': Зеленский отреагировал на новый удар врага по Украине и обратился к Западу

Новые обстрелы Украины Российской Федерацией показывают, что агрессор продолжает тактику целенаправленного террора. За это оккупанты должны получить сильный ответ, чтобы РФ почувствовала, как уменьшаются ее возможности продолжать захватническую неспровоцированную войну.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский. В пятницу, 20 июня, он отреагировал на ночные удары врага по нашей стране.

Войска РФ обстреливали дронами Одессу, Харьков и их пригороды. Ранены около 20 человек, среди которых двое детей (девочки 12 и 17 лет) и трое спасателей ГСЧС, которые прибыли на место обстрела.

"К сожалению, известно об одном погибшем в Одессе. Мои соболезнования родным и близким", – сообщил президент.

Всего противник использовал 86 дронов (большинство были российско-иранскими "Шахедами"). Согласно официальной статистике ВВС ВСУ, защитники украинского неба обезвредили 70 из них.

"Опять горели жилые дома, обычные бизнесы, гражданская инфраструктура и автомобили. Спасибо спасателям: 132 работника и более 30 единиц техники были развернуты на местах. На Харьковщине работы продолжаются до сих пор", – рассказал Зеленский по состоянию на 11:55 пятницы.

Он подчеркнул: РФ продолжает тактику целенаправленного террора против наших людей.

"И конкретно за эту тактику должна получить сильный ответ, который ощутимо ударит по всей России и ее возможностях продолжать войну. Страны "семерки" и ЕС знают рецепт: сильное давление, санкции против энергетики и теневого флота, прайскеп 30 долларов за российскую нефть. Чем быстрее больные в Кремле потеряют возможность финансировать войну, тем больше жизней сможем спасти в Украине", – подытожил президент.

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