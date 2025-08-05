Немедленно и безусловно: 40 стран и организаций призвали Россию вернуть украинских детей
Созданная в рамках инициативы Bring Kids Back UA Международная коалиция за возвращение украинских детей призвала государство-агрессора Россию без всяких условий и промедлений вернуть похищенных несовершеннолетних. У соответствующего совместного заявления есть 40 подписантов (38 стран и две организации).
Пресс-служба Офиса президента сообщила об обращении к РФ во вторник, 5 августа. Отметим, что возглавляют Международную коалицию Украина и Канада.
Кто поддержал совместное заявление
"Мы, члены Международной коалиции за возвращение украинских детей, подтверждаем нашу непоколебимую приверженность защите детей, пострадавших в результате незаконного, неспровоцированного и ничем не оправданного, в соответствии с нормами международного гуманитарного права и Конвенции ООН о правах ребенка, полномасштабного военного вторжения России в Украину", – так начинается текст.
Документ подписали:
- Аргентина;
- Австралия;
- Австрия;
- Бельгия;
- Болгария;
- Канада;
- Чили;
- Коста-Рика;
- Хорватия;
- Чехия;
- Дания;
- Эстония;
- Финляндия;
- Франция;
- Грузия;
- Германия;
- Греция;
- Исландия;
- Ирландия;
- Италия;
- Япония;
- Латвия;
- Лихтенштейн;
- Литва;
- Люксембург;
- Мальта;
- Молдова;
- Нидерланды;
- Северная Македония;
- Норвегия;
- Португалия;
- Румыния;
- Словения;
- Испания;
- Швеция;
- Украина;
- Соединенное Королевство;
- Европейский Союз (наблюдатель);
- Швейцария (наблюдатель);
- Совет Европы.
Коалиция также призвала РФ предоставить полную и подтвержденную информацию о местонахождении, состоянии и правовом статусе всех детей; обеспечить беспрепятственный доступ международных гуманитарных организаций; прекратить манипуляции с идентичностью детей, в частности принудительную смену гражданства, размещение в российских семьях или учреждениях и подвергание их идеологическому влиянию и милитаризации.
Киев передал Москве список детей, которых нужно вернуть
Во время первого раунда мирных переговоров в Стамбуле (Турция) украинская делегация передала россиянам первоначальный список несовершеннолетних для возвращения. Это могло бы стать шагом по укреплению доверия. Прошло восемь недель, включая второй раунд переговоров, а Россия до сих пор не предложила какой-либо действенный механизм решения этого вопроса.
"Весь цивилизованный мир следит. Сегодняшнее заявление коалиции демонстрирует, что международное сообщество едино в своем требовании возвращения каждого украинского ребенка, который был депортирован или насильно перемещен. Этим преступлениям нет оправдания, и не может быть никаких промедлений с возвращением детей домой. Каждый день, который проходит без их возвращения, – это день продолжения несправедливости", – отметил руководитель ОП Андрей Ермак.
Он заверил, что Украина не остановится, пока каждый ребенок не будет с семьей, на Родине, в безопасности и на свободе.
Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент ЕК Кая Каллас подчеркнула: принудительная депортация оккупантами почти 20 тысяч украинских детей – это откровенное нарушение международного права.
"Страдания детей – одна из самых невыносимых трагедий этой войны... Эти дети должны быть возвращены. Мы призываем Россию начать с 339 детей, идентифицированных Украиной. ЕС и в дальнейшем будет вводить санкции против тех, кто похищает украинских детей и пытается стереть их идентичность.
Европейский Союз также призывает к немедленному, полному и безусловному прекращению огня, которого Украина добивается уже много месяцев, чтобы прекратить страдания и открыть путь к реальным мирным переговорам", – обратилась к Кремлю она.
Незаконная депортация и принудительное перемещение детей являются грубыми нарушениями международного права, включая Женевские конвенции и Конвенцию ООН о правах ребенка.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил: "Мы никогда не позволим России сделать наших детей разменной монетой. Их возвращение – не предмет для торга. Каждый украинский ребенок, разлученный со своей семьей и Родиной, должен вернуться домой".
Сибига поблагодарил канадских друзей, а также других партнеров Международной коалиции за их принципиальную и единую позицию.
"Украинские дети, похищенные Россией, должны быть возвращены. Дети, которые живут под российской оккупацией, должны быть освобождены. Дети, которые живут в страхе перед террором, должны получить безопасность, а те, кто был вынужден бежать из Украины, – возможность вернуться домой.
Россия должна быть привлечена к ответственности за то, что сделала уничтожение детских судеб своей стратегической политикой в войне агрессии. Обязанность международного сообщества – обеспечить справедливость", – подытожила специальный представитель Генерального секретаря Совета Европы по вопросам ситуации украинских детей Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гилфадоттир.
Что предшествовало
Украине известно о почти 20 тысячах случаев похищения россиянами детей с оккупированных украинских территорий.
В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина и российской "уполномоченной по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконном принудительном перемещении несовершеннолетних украинцев с ВОТ.
Как писал OBOZ.UA, американский еженедельный журнал Time посвятил обложку нового выпуска трагедии тысяч украинских детей, похищенных Россией. Журналисты отметили: события последних месяцев усиливают опасения того, что эти дети могут никогда не вернуться на Родину.
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