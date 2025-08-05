Немедленно и безусловно: 40 стран и организаций призвали Россию вернуть украинских детей

Созданная в рамках инициативы Bring Kids Back UA Международная коалиция за возвращение украинских детей призвала государство-агрессора Россию без всяких условий и промедлений вернуть похищенных несовершеннолетних. У соответствующего совместного заявления есть 40 подписантов (38 стран и две организации).

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Пресс-служба Офиса президента сообщила об обращении к РФ во вторник, 5 августа. Отметим, что возглавляют Международную коалицию Украина и Канада.

Кто поддержал совместное заявление

"Мы, члены Международной коалиции за возвращение украинских детей, подтверждаем нашу непоколебимую приверженность защите детей, пострадавших в результате незаконного, неспровоцированного и ничем не оправданного, в соответствии с нормами международного гуманитарного права и Конвенции ООН о правах ребенка, полномасштабного военного вторжения России в Украину", – так начинается текст.

Документ подписали:

Аргентина;

Австралия;

Австрия;

Бельгия;

Болгария;

Канада;

Чили;

Коста-Рика;

Хорватия;

Чехия;

Дания;

Эстония;

Финляндия;

Франция;

Грузия;

Германия;

Греция;

Исландия;

Ирландия;

Италия;

Япония;

Латвия;

Лихтенштейн;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Молдова;

Нидерланды;

Северная Македония;

Норвегия;

Португалия;

Румыния;

Словения;

Испания;

Швеция;

Украина;

Соединенное Королевство;

Европейский Союз (наблюдатель);

Швейцария (наблюдатель);

Совет Европы.

Коалиция также призвала РФ предоставить полную и подтвержденную информацию о местонахождении, состоянии и правовом статусе всех детей; обеспечить беспрепятственный доступ международных гуманитарных организаций; прекратить манипуляции с идентичностью детей, в частности принудительную смену гражданства, размещение в российских семьях или учреждениях и подвергание их идеологическому влиянию и милитаризации.

Киев передал Москве список детей, которых нужно вернуть

Во время первого раунда мирных переговоров в Стамбуле (Турция) украинская делегация передала россиянам первоначальный список несовершеннолетних для возвращения. Это могло бы стать шагом по укреплению доверия. Прошло восемь недель, включая второй раунд переговоров, а Россия до сих пор не предложила какой-либо действенный механизм решения этого вопроса.

"Весь цивилизованный мир следит. Сегодняшнее заявление коалиции демонстрирует, что международное сообщество едино в своем требовании возвращения каждого украинского ребенка, который был депортирован или насильно перемещен. Этим преступлениям нет оправдания, и не может быть никаких промедлений с возвращением детей домой. Каждый день, который проходит без их возвращения, – это день продолжения несправедливости", – отметил руководитель ОП Андрей Ермак.

Он заверил, что Украина не остановится, пока каждый ребенок не будет с семьей, на Родине, в безопасности и на свободе.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент ЕК Кая Каллас подчеркнула: принудительная депортация оккупантами почти 20 тысяч украинских детей – это откровенное нарушение международного права.

"Страдания детей – одна из самых невыносимых трагедий этой войны... Эти дети должны быть возвращены. Мы призываем Россию начать с 339 детей, идентифицированных Украиной. ЕС и в дальнейшем будет вводить санкции против тех, кто похищает украинских детей и пытается стереть их идентичность.

Европейский Союз также призывает к немедленному, полному и безусловному прекращению огня, которого Украина добивается уже много месяцев, чтобы прекратить страдания и открыть путь к реальным мирным переговорам", – обратилась к Кремлю она.

Незаконная депортация и принудительное перемещение детей являются грубыми нарушениями международного права, включая Женевские конвенции и Конвенцию ООН о правах ребенка.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил: "Мы никогда не позволим России сделать наших детей разменной монетой. Их возвращение – не предмет для торга. Каждый украинский ребенок, разлученный со своей семьей и Родиной, должен вернуться домой".

Сибига поблагодарил канадских друзей, а также других партнеров Международной коалиции за их принципиальную и единую позицию.

"Украинские дети, похищенные Россией, должны быть возвращены. Дети, которые живут под российской оккупацией, должны быть освобождены. Дети, которые живут в страхе перед террором, должны получить безопасность, а те, кто был вынужден бежать из Украины, – возможность вернуться домой.

Россия должна быть привлечена к ответственности за то, что сделала уничтожение детских судеб своей стратегической политикой в войне агрессии. Обязанность международного сообщества – обеспечить справедливость", – подытожила специальный представитель Генерального секретаря Совета Европы по вопросам ситуации украинских детей Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гилфадоттир.

Что предшествовало

Украине известно о почти 20 тысячах случаев похищения россиянами детей с оккупированных украинских территорий.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина и российской "уполномоченной по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконном принудительном перемещении несовершеннолетних украинцев с ВОТ.

Как писал OBOZ.UA, американский еженедельный журнал Time посвятил обложку нового выпуска трагедии тысяч украинских детей, похищенных Россией. Журналисты отметили: события последних месяцев усиливают опасения того, что эти дети могут никогда не вернуться на Родину.

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