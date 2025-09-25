'Ее сердце открыто к этой теме': Елена Зеленская обсудила с Меланией Трамп защиту детей, которые стали жертвами войны РФ против Украины

В четверг, 25 сентября, во время визита в Нью-Йорк (США) первая леди Украины Елена Зеленская провела встречу с супругой американского президента Меланией Трамп. Они, в частности, обсудили защиту детей, которые стали жертвами российской агрессии.

Об этом сообщили в Офисе украинского президента. В своей заметке Елена Зеленская также отметила, что сердце первой леди США"открыто к этой теме".

"Очень ценю, что ее сердце открыто к этой теме, как и к теме благополучия детей во всем мире", – отметила Елена Зеленская.

Супруги президентов также обсудили важность защиты общих ценностей, прежде всего детей и их детства.

"Я верю в действенность мягкой силы, в человечность, сопереживание и способность менять реальность к лучшему. Уверена, что совместными усилиями мы сможем помочь всем детям, которые в этом нуждаются", – отметила Елена Зеленская.

Она также поблагодарила Меланию Трамп за поддержку Украины, особенно за внимание к детям, которые стали жертвами жестокой войны РФ против нашей страны. Первая леди Украины выразила отдельную благодарность за письмо – призыв к российскому главе о мире для детей.

"Спасибо за встречу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество для защиты детей в нашей стране и во всем мире", – добавила первая леди Украины.

Накануне, 24 сентября, стало известно о том, что первая леди Украины Елена Зеленская впервые лично встретилась с женой президента США Дональда Трампа Меланией Трамп. Разговор состоялся в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США.

Напомним, что в четверг, 18 сентября, президент Украины провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Владимир Зеленский, в частности, поблагодарил его за возвращение похищенных Россией детей.

Стоит отметить, что на базе ГУР создан сайт с именами всех причастных к похищению украинских детей на временно оккупированных территориях. Основатели ресурса отмечают, что все они должны стать известными на весь мир и быть привлеченными к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия отправляет похищенных украинских детей на фронт в Украину воевать против собственного народа. С 2014 года с оккупированных территорий Украины было насильно вывезено более 35 000 детей, многие из которых сейчас попадают в ряды российской армии по достижении 18-летнего возраста.

