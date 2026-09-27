Нападение на монастырь в Польше: раненый священник призвал не обвинять украинцев

В субботу, 26 сентября, в Ярославском аббатстве в польском Ярославе состоялась первая после нападения с ножом служба. Раненный во время нападения ксендз Адриан обратился к верующим с просьбой не обвинять украинцев из-за гражданства нападавшего.

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Об этом сообщает польское издание Onet.pl. Священник также сказал, что прощает 31-летнего Игоря М., которого назвали напавшим, и попросил молиться за него. По словам ксендза Адриана, зло, которое произошло в аббатстве, нужно преодолевать добром, любовью и прощением.

Не обвинять народ

Во время проповеди ксендз Адриан обратился к верующим с просьбой не перекладывать ответственность за нападение на всех украинцев. Он подчеркнул, что за содеянное отвечает конкретный человек.

"Я также хотел бы попросить вас не обвинять народ, из которого происходит преступник. Зло совершил конкретный человек, который отвечает за свои поступки", – сказал священник.

Он также призвал присутствующих не отвечать злом на зло, а вместо этого проявлять любовь, поддержку и понимание. По словам священника, людям следует продолжать уважать и поддерживать друг друга.

Священник также упомянул о начале полномасштабной войны в Украине. Он отметил, что тогда на территории аббатства находилось много украинцев, которые получали поддержку и доброжелательное отношение со стороны поляков.

"Прошу, чтобы и впредь было так же", – обратился к верующим священник.

Прощение нападавшего

Во время субботней службы ксендз Адриан произнес проповедь с перевязанной головой и рукой. На его лице оставались синяки после нападения, однако он сам обратился к людям в храме.

Священник заявил, что прощает нападавшего – 31-летнего Игоря М. Он добавил, что говорит это также от имени погибшего ксендза Станислава Збойновича.

Адриан попросил молиться за погибшего священника, за здоровье ксендза Марека, который остается в больнице и борется за жизнь, а также за его собственное выздоровление.

Отдельно он призвал молиться за нападавшего, чтобы тот, по его словам, "получил благодать обращения".

"Ему эта молитва нужна больше всего", – подчеркнул священник Адриан.

Ярославское аббатство вновь открылось для верующих в субботу днем, через два дня после нападения. В храме продолжились молитвы за погибшего ксендза Станислава Збойновича и четырёх других человек, которых ранил нападавший.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Польше суд избрал меру пресечения в виде временного ареста для 31-летнего гражданина Украины Игоря М., которого подозревают в нападении с ножом на территории монастыря в Ярославе. Мужчина проведёт под стражей не менее трёх месяцев, однако из-за состояния здоровья арест он будет отбывать в больнице. Игорю М. инкриминируют убийство, покушение на убийство и причинение тяжких телесных повреждений.

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