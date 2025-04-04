'Россия остается угрозой для Европы': Сибига обсудил с Рютте мирное соглашение и коварную тактику Путина. Видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что российское полномасштабное вторжение в Украину – это не региональная война, а глобальный конфликт. Даже после его завершения угроза со стороны России будет существовать еще много лет.

Видео дня

Об этом он сказал на брифинге с министром иностранных дел Украины Адрием Сибигой после заседания Североатлантического совета на уровне глав МИД в Брюсселе 3 апреля. По его словам, на встрече, в частности, обсуждался вопрос о сдерживании России, которое означает и гарантии безопасности для Украины.

Рютте убежден, что любое соглашение о прекращении огня или завершении войны должно быть длительным.

"Мы знаем, что прежде всего это важно для Украины. Но мир наблюдает. Это не региональная война, это глобальный конфликт, потому что Россия сотрудничает с Северной Кореей, Китаем, Ираном, и, в конце концов, есть аудитория, которая будет оценивать результат этой войны. Это первый секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. И он будет смотреть, кто выйдет на первое место: Россия или Запад. И это даст ему информацию о следующих шагах в Индо-Тихоокеанском регионе. Я не сомневаюсь", – сказал генсек НАТО.

Даже при условиях прекращении огня Москва не перестанет быть угрозой для безопасности Европы и региона, подчеркнул он.

"Здесь все 32 страны сосредоточены на том, как защитить территории НАТО от россиян — нашей долгосрочной угрозы, которая будет сохраняться даже после того, как, я надеюсь, будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Угроза со стороны России будет существовать еще много лет", — добавил Рютте.

Сибига со своей стороны добавил, что Украина уже продемонстрировала свою готовность к миру и приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня без каких-либо условий. Однако это предложение все еще на столе из-за "требований" и "условий" Путина.

"Пора оказывать давление на Моску. Сейчас время для дипломатии, но также и для давления и сдерживания. Хотя внимание СМИ приковано к глобальным торговым войнам, мы не должны забывать, что в Европе продолжается настоящая полномасштабная война. Россия остается экзистенциальной угрозой для Европы", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Марк Рютте заявил, что угроза не ограничивается Россией, потому США могут сосредоточиться на сдерживании в Азии, а не на безопасности в Европе. Он напомнил, что растет угроза со стороны КНДР и Китая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!