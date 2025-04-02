'Угроза не ограничивается Россией': Рютте призвал с пониманием воспринимать возможное изменение военной стратегии США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что угроза не ограничивается Россией, поэтому США могут сосредоточиться на удержании в Азии, а не на безопасности в Европе. Он напомнил, что растет угроза со стороны КНДР и Китая.

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Так генсек Североатлантического Альянса ответил на вопрос журналиста перед встречей министров иностранных дел НАТО в среду, 2 апреля. Рютте попросили прокомментировать статью Washington Post, в которой говорится о намерении министерства обороны Соединенных Штатов якобы сосредоточиться на безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, а не в Европе.

По его словам, есть совершенно разные угрозы, в том числе и за пределами евроатлантического региона.

"Мы должны понимать, что угроза не ограничивается Россией. Мы видим, как растет угроза из Китая и Северной Кореи", – пояснил генсек НАТО.

Он заверил, что у блока есть все для того, чтобы защищать евроатлантическую зону. Европейские государства увеличили для этого свои усилия.

Чиновник добавил, что в интересах всех членов Североатлантического Альянса – поддерживать стабильность на планете.

"Это касается и США, и многих членов НАТО. Мы должны понимать, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе. Это также значит, что США захотят больше сосредотачиваться на той части света", – добавил Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным WP, глава Пентагона Пит Хегсет подписал секретный документ, определяющий новые приоритеты американской армии. Основное внимание уделяется сдерживанию потенциального вторжения Китая в Тайвань и укреплению внутренней обороны США.

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