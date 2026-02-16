'Россия не заинтересована в прекращении войны': руководитель Rheinmetall оценил, возможен ли мир в Украине в этом году

Гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер не верит в завершение российско-украинской войны в 2026 году. Главным препятствием на пути к миру, по его мнению, является нежелание российского диктатора Владимира Путина заканчивать начатую им бойню.

Слова Паппергера цитирует N-TV. Руководитель Rheinmetall также добавил, что концерн сейчас производит больше вооружений, чем имеет контрактов – и планирует расширять коллектив, учитывая текущую ситуацию в мире.

Гендиректор Rheinmetall AG – о вероятности завершения войны в Украине в 2026-м

Паппергер пообщался с редакторами подкаста Table.Today от Table.Briefings. Ключевой темой разговора стала российско-украинская война и способность Украины продолжать защищаться от российской агрессии.

Гендиректор крупнейшего немецкого оружейного концерна признался, что не ожидает установления мира в Украине в этом году. Ведь считает, что Россия не заинтересована в завершении войны.

Именно поэтому Rheinmetall продолжает наращивать производство.

"Сейчас мы производим больше боеприпасов, чем имеем контрактов", – сказал Паппергер.

По его словам, Rheinmetall может "поставить больше зенитных орудий, больше боеприпасов и даже больше танков", но концерну не хватает финансирования.

Также Паппергер объявил о планах увеличить количество сотрудников своей компании до 70 тыс. в ближайшие годы.

Ожидается, что к концу этого года портфель заказов концерна достигнет около 140 млрд евро.

Как писал OBOZ.UA, в конце осени прошлого года стало известно, что запуск завода Rheinmetall по производству оружия в Украине задерживается. Открытие предприятия, которое на момент появления информации уже должно было работать, было отсрочено из-за решения украинской стороны по изменению локации производства.

