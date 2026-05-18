'Россия не способна победить Украину': Матернова призвала Кремль осознать необходимость завершения войны

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что Россия не способна победить Украину на поле боя и должна осознать необходимость завершения войны. Она подчеркнула, что Москва усиливает удары по гражданским из-за потери темпа на фронте.

Матернова опубликовала заявление на своей странице в Facebook. Она написала, что за более чем четыре года полномасштабной войны общество стало "слишком привычным к террору", а массированные атаки РФ уже не вызывают такого шока, как раньше.

"Россия не способна победить Украину на поле боя. У нее заканчиваются солдаты, мотивация и выносливость. И именно поэтому она усиливает атаки на гражданских", – заявила дипломат.

Массированные удары

Матернова обратила внимание на последние атаки РФ по Украине. По ее словам, только за одну ночь Россия выпустила по Украине 14 баллистических ракет, 8 крылатых ракет и 524 дрона.

Основной целью удара стали Днепр и Днепропетровская область. В результате атаки пострадали по меньшей мере 26 человек, среди них – двое детей. В регионе вспыхнули жилые дома и школа, также получили повреждения предприятия, автомобили, инфраструктура и церковь.

Кроме того, под удары попали Одесса, Чернигов, Кривой Рог, Запорожье и Кировоградская область. В Одессе, по словам дипломата, травмы получил 11-летний ребенок.

Давление на Кремль

Посол ЕС также упомянула об усилении украинских ударов по военным целям на территории России. Она отметила, что в ночь с 16 на 17 мая Украина осуществила одну из крупнейших атак дронами на Москву.

По информации российских властей, тогда над Московским регионом зафиксировали сотни беспилотников. Также сообщалось о повреждении стратегических объектов и перебоях в работе аэропортов.

"Москва должна наконец понять, что пришло время завершить эту войну. Но не на условиях, продиктованных Кремлем. А на условиях, которые смогут принять обе стороны", – написала Матернова.

