Россия не показывает готовности прекращать войну: Зеленский заслушал доклад нового руководителя ГУР Иващенко

Россия не собирается завершать войну против Украины. Вместо этого государство-агрессор готовит новые обстрелы нашей энергетики и инфраструктуры.

Не исключено, что среди целей противника будут объекты, связанные с нашими АЭС. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который в субботу, 17 января, заслушал доклад Олега Иващенко – экс-главы СВР, который со 2 января занимает должность начальника ГУР. Главными выводами Зеленский поделился в Telegram.

Что рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Прежде всего его доклад сосредоточивался на задачах, поставленных перед российской оккупационной армией их руководством.

Кремль вообще не демонстрирует настроенности на мир. "Не фиксируем готовности агрессора выполнять любые договоренности и прекращать войну. Зато достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции", – предупредил Зеленский.

Он убежден, что подобные российские удары, особенно в условиях жесткой зимы, "ослабляют и обесценивают усилия ключевых государств, в частности Соединенных Штатов, для окончания этой войны".

Президент подчеркнул, что Украина в дипломатическом процессе показала свою максимальную конструктивность, а вот Россия "сосредоточена только на ударах и издевательстве над людьми".

"Партнеры должны сделать из этого надлежащие выводы. Имеющуюся информацию будем передавать тем в мире, чье влияние имеет значение и может помочь", – заявил глава государства.

Что предшествовало

Вечером 17 января в ГУР МО опубликовали предупреждение: разведке стало известно, что РФ готовит сценарии атак на ключевые элементы энергосистемы Украины, которые обеспечивают стабильную работу атомных электростанций. Речь идет не о самих АЭС, а о подстанциях передачи электроэнергии, вывод из строя которых может привести к масштабным блэкаутам. Цель таких действий – давление на Киев и партнеров Украины.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В прошлом вечернем обращении к гражданам (16 января) Владимир Зеленский призывал украинцев реагировать на воздушные тревоги.

– В ночь на 17 января Российская Федерация совершила относительно небольшую атаку, применив 115 средств воздушного нападения (из которых воины ПВО обезвредили 96). Угроза массированного удара по нашей стране сохраняется.

