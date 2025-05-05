'Россия не хочет тишины': Зеленский в Чехии встретился с руководством парламента и руководителями оборонных предприятий. Видео и фото

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 мая, совершил официальный визит в Чехию. Там глава государства провел ряд важных встреч с руководством парламента и представителями оборонного комплекса страны.

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Об этом сообщили в Офисе президента. В Праге Зеленский встретился с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой, а также с заместителями председателя - представителями всех политических сил.

Основной темой переговоров стала поддержка Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны России. Президент подчеркнул: ситуация на фронте свидетельствует о нежелании Москвы идти по пути дипломатии.

"В фокусе встречи - поддержка Украины и мир. Ситуация на поле боя доказывает: Россия не хочет длительной тишины, которая откроет путь дипломатии. Также обсудили санкции и будущее Украины в Европейском Союзе. Рассчитываем на усиление санкций против России и открытие первых кластеров в переговорах о членстве Украины в ЕС. Спасибо парламенту Чехии и всем политическим силам за поддержку нашего государства с первых дней полномасштабной войны. Спасибо за поддержку нашего движения в НАТО и ЕС", - отметил Зеленский.

Отдельно президент провел встречу с руководителями ведущих оборонных предприятий Чехии. Обсуждались текущие и перспективные проекты сотрудничества в оборонно-промышленной сфере, включая совместное производство вооружений и боеприпасов.

Президент выразил благодарность чешским компаниям за участие в международной инициативе по поставке Украине 155-мм артиллерийских снарядов, а также за стремление к долгосрочному партнерству.

"Тесное сотрудничество дало возможности для продуктивного диалога между нашими оборонными агентствами и компаниями. Безопасность Украины - это безопасность Европы. Сделав Украину сильнее, вы гарантируете будущий мир и стабильность во всей нашей Европе", - подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, объединение оборонных промышленных возможностей европейских стран является весомым вкладом в достижение справедливого и прочного мира. В частности, во время встречи речь шла о взаимодействии в ОПК, где украинско-чешское сотрудничество и совместное производство могут гарантировать безопасность и предотвратить повторение агрессии на Европейском континенте.

"Объединение оборонных промышленных возможностей европейских стран является весомым вкладом в достижение справедливого и прочного мира", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с официальным визитом в Прагу. В столице Чехии глава украинского государства провел встречу с президентом Петром Павелом.

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