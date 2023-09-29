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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор Newsader

Блог | Россия нагадила в тапки румынам

Россия нагадила в тапки румынам

"Россия постоянно глушит GPS-связь кораблей в территориальных водах Румынии. Об этом заявил начальник Штаба обороны Вооруженных сил Румынии Даниэль Петреску. На фоне чего призывал НАТО готовиться к длительному противостоянию с режимом в РФ. "Война вернулась в Европу. Это война, избранная Россией, которая для Украины является войной за национальное выживание и борьбой за западные ценности. Мы не видим конца этой войны сейчас, хотя мы восхищаемся устойчивостью украинского общества перед лицом российских атак", - сказал Петреску.

Итак, НАТО (в том числе Румыния) снабдило (и продолжает снабжать) Украину оружием, которое уничтожило уже не менее 100 тысяч российских захватчиков и сделало инвалидами ещё столько же – это как минимум. 

Что сделала РФ в ответ? Нагадила в тапки румынам. 

Как вам такой размен?

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