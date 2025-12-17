Россия начала информкампанию против ЕС, чтобы представить европейские страны как врага: в ISW назвали цель Кремля

Россия начала новый этап дискредитационной кампании против Европейского Союза в целом и отдельных его членов в частности. Российская пропаганда выставляет Европу "врагом русского народа" – не меньшим, чем нацистская Германия во время Второй мировой.

Дошло до озвучивания обвинений в "возрождении нацизма" на европейских территориях. Кто и что заявлял по этому поводу и какова цель подобных заявлений, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Что известно

Аналитики констатировали, что Россия начала информационную кампанию против Европейского Союза с целью представить ЕС и отдельные европейские страны как врага русского народа, сравнимого с нацистской Германией. Таким образом Кремль пытается еще больше милитаризировать российское общество.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Islamic Republic of Iran Broadcasting, что Европа якобы ведет войну против России "под нацистским флагом" – так он прокомментировал европейскую поддержку Украины.

Глава российской дипломатии также утверждал, что власти в Бельгии, Германии, Великобритании, Франции и странах Балтии возрождают "теорию и практику нацизма". В то же время Лавров обвинил Германию в "возрождении милитаризма", и связал современную Финляндию с Адольфом Гитлером и блокадой Ленинграда, вероятно, стремясь нажать на "болевые точки" и давние обиды россиян.

Европейских лидеров глава МИД РФ сравнил с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом, которые являются олицетворением экзистенциальной угрозы для России.

При этом аналитики отметили, что туманные обвинения в "нацизме" в адрес европейских лидеров отличаются от лжи Кремля о "неонацистском режиме" в Украине, идеология которого, по версии руководства государства-агрессора, заключается в вымышленном Москвой "геноциде" русскоязычного населения Украины.

"Лавров использует термин "нацист", чтобы идентифицировать современные европейские страны и их нынешнее руководство как врагов российского народа и напомнить советские нарративы о патриотизме – и таким образом подготовить российское население к большим жертвам в стремлении идеологической защиты российского государства в течение неопределенного периода времени", – говорится в материале.

