'Россия использовала все доходы от нефти для наращивания своих военных сил': министр обороны Финляндии указал на угрозы. Видео

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что Россия десятилетиями использовала доходы от нефти и газа для укрепления армии. Именно эти ресурсы стали финансовой основой полномасштабной агрессии против Украины.

Такую позицию министр обороны озвучил в интервью телеканалу Euronews.

Хаккянен отметил, что в течение последних двух десятилетий Москва направляла доходы от экспорта энергоресурсов, в частности в Европу, на развитие военной мощи. В итоге это позволило России не только начать войну против Украины, но и создать долгосрочную угрозу для европейской безопасности.

Зависимость российской экономики от нефти и газа является ключевым фактором ее способности вести боевые действия.

"Россия – это большая нефтяная компания с огромной армией. Без доходов от нефти и газа они не смогут вести эту войну. Снятие нефтяных санкций будет означать поддержку российской военной машины", – заявил Антти Хаккянен.

Однако в НАТО растет осознание, что Россия может оставаться агрессивной в долгосрочной перспективе. Именно поэтому энергетические ограничения рассматриваются как один из ключевых инструментов сдерживания.

Напоминаем, что около 40% экспортных мощностей России, а это примерно 2 млн баррелей в сутки – временно выведено из строя из-за ударов украинских БПЛА по ключевым портам и задержания танкеров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас считает, что любое ослабление санкций против российской нефти или перебои с поставками энергоносителей способны дать Москве дополнительные ресурсы на ведение войны.

