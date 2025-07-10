"У Украины значительно меньше": Рубио назвал потери армии РФ с начала года. Видео

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что с начала года Россия потеряла в войне против Украины 100 тыс. человек погибшими. Потери Украины, по его словам, значительно меньше.

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Такое заявление Рубио сделал на брифинге в четверг, 10 июля. Он заявил, что гибель людей на войне – это то, что беспокоит президента США Дональда Трампа.

"Очевидно, потеря жизней очень интересует президента. Важно знать, что с января этого года с российской стороны они потеряли 100 тысяч солдат погибшими. Не ранеными. Я говорю о погибших", – сказал глава Госдепа.

Рубио добавил, что с украинской стороны "цифры меньше, но все равно очень значительны".

"И это означает, что президенту не нравится война. Он считает войны бесполезной потерей денег и жизней . И он хочет, чтобы они закончились. И он сделает все, что может, чтобы положить конец этой войне и любой другой, которую он будет иметь возможность положить. Как вы видели в прошлом", – сказал госсекретарь.

Поэтому, продолжил Рубио, администрация США будет продолжать работать в этом направлении.

"Мы понимаем, что эти вещи требуют времени и терпения", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, главком ВСУ генерал Александр Сирский 4 июля заявил, что за первые полгода 2025 года на фронте обезврежено 230 тыс. военных РФ убитыми и ранеными. Также было поражено почти 20 тыс. единиц вражеской автомобильной техники.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте оккупанты потеряли около 920 военных убитыми и ранеными, а также 466 единиц военной техники и вооружения.

Напомним также, в The Economist указали, что новый этап войны, который Россия начала в мае 2025 года, стал для нее самым дорогим по цене человеческих жизней. Именно летнее наступление нанесло стране-агрессору наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения.

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