Россия хочет устроить на Кипре искусственные акции протеста против политики ЕС и решения выделить Украине кредит на 90 млрд евро – ГУР

В Главном управлении разведки считают, что Кремль может устроить на Кипре сфабрикованные акции протеста против политики Европейского Союза. Это может произойти из-за решения выделить Украине кредит в 90 млрд евро.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. Также это может быть связано с попыткой дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского.

Что известно

В ГУР считают, что к организации этих акций привлеченопосольство России на Кипре, структуры "Россотрудничества", а также различные пророссийские общественные объединения. Общую координацию, как отмечается, проводит местный "Русский культурный центр".

"Подобные организации под прикрытием культурных проектов целенаправленно продвигают влияние и пропаганду РФ за пределами страны", – говорится в сообщении.

Так называемые "протесты", как говорят в ГУР, планируется проводить до субботы, 25 апреля под формальными антивоенными лозунгами. Военная разведка считает этотипичной российской манипуляцией, чтобы переложить ответственность за войну на Украину, ЕС и НАТО.

Главной целью кремлевских провокаций должно стать требование "немедленно прекратить финансирование войны в Украине со стороны ЕС".

"Подобными провокационными акциями кремль стремится повредить поддержке Украины и провоцировать раскол в ЕС. Впрочем, искусственные инспирированные Кремлем "протесты" обречены на провал", – говорится в сообщении от ГУР.

В украинской военной разведке отмечается, что Кипр системно поддерживает Украину и ее территориальную целостность. В то же время все структуры Евросоюза проинформированы о потенциальных провокациях, а также об их организаторах.

Напомним, в четверг, 23 апреля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на неформальный саммит Евросоюза на Кипре. На встрече обсуждалось предоставление кредита Украине, который долгое время блокировал экс-глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

Как сообщал OBOZ.UA, там же он встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой и датским премьером Метте Фредериксен. С обоими лидерами Зеленский обсудил сотрудничество в сфере обороны, в частности, в формате Drone Deal.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!