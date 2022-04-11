Россия хочет сорвать поставки оружия Украине: Кулеба предупредил о провокациях

Россия пытается сорвать поставки вооружения в Украину из западных стран. Для этого подготовлена масштабная информационная кампания, целью которой станут иностранные СМИ и европейские политики.

Дезинформацию об Украине Кремль планирует распространять с помощью фабрики троллей и электронных писем. Об этом предупредил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Россия терпит поражения в Украине. А военная помощь нашей армии от западных партнеров только усиливает мощь украинской армии. Поэтому в РФ намерены запустить мощнейшую дезинформационную кампанию против Украины на Западе.

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"Россия знает, что поставки оружия необходимы Украине, и мобилизует все усилия, чтобы подорвать их. Москва подготовила масштабную информационную кампанию, нацеленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронные письма и заливать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь на это", - призвал Кулеба.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кулеба потребовал выгнать Россию из ОБСЕ и наложить нефтяное эмбарго. После зверств, которые армия государства-агрессора творила и продолжает совершать в оккупированных украинских городах, весь мир должен объединиться для того, чтобы остановить творящееся безумие.