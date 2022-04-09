Кулеба потребовал выгнать Россию из ОБСЕ и наложить нефтяное эмбарго

Безумие, которое Россия творит сейчас в Украине, должно быть остановлено. Для этого нужно ввести нефтяное эмбарго.

Такое требование в Twitter озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он также призвал выгнать страну-агрессора из ОБСЕ.

Глава МИД обратил внимание на ужасные факты о военных преступлениях российских солдат в Украине, которые обнародовала омбудсмен.

"Вероятно, они совершают такие же преступления в оккупированных городах, когда вы читаете этот твит. Европейские политики могут остановить это безумие, введя нефтяное эмбарго против России. Сделайте это сейчас", – написал Кулеба.

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В другом своем твите министр призвал выгнать Россию из ОБСЕ.

"Неоправданная агрессия и зверства России разрушили основы Хельсинского заключительного акта. Если у ОБСе нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, нужно создать такую процедуру и удалить РФ", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова раскрыла подробности преступлений, которые в Украине совершили российские оккупанты. В частности, в Буче они изнасиловали 14-летнюю девочку и 11-летнего мальчика.