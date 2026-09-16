Россия хочет построить семь «супертюрем», в том числе в оккупированной Херсонской области: стали известны подробности

Российские власти планируют к 2035 году построить семь так называемых "супертюрем", которые объединят следственные изоляторы и колонии различных режимов. Одну из таких тюрем планируют создать на оккупированной территории Херсонской области Украины.

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Об этом говорится в новой редакции федеральной целевой программы РФ "Развитие уголовно-исполнительной системы". В общей сложности семь учреждений смогут одновременно содержать более 20 тыс. человек: 5380 мест предусмотрено в СИЗО, ещё 15 120 — в колониях.

Где Россия планирует построить "супертюрьмы"

Мультирежимные тюрьмы планируется построить в Калужской, Астраханской и Тюменской областях, Бурятии, Забайкальском крае, а также на временно оккупированной территории Херсонской области.

Первое такое учреждение должно начать работу в Татарстане к 2030 году. Предварительно строительство одного объекта оценивают в 13–20 млрд рублей.

По расчетам российского Минюста, использование мультирежимных учреждений позволит сократить расходы на содержание заключенных и подследственных на 25–30%. Ожидается, что благодаря этому вложения в строительство окупятся в течение 10 лет.

Кроме того, объединенные СИЗО и колонии планируется вынести за пределы городов. В частности, строительство объекта вблизи Улан-Удэ позволит перенести из города СИЗО и четыре колонии.

Что будет в новых тюрьмах

В "супертюрьмах" планируется использовать новые организационные и инженерные решения, в частности IT-технологии. Также российские власти заявляют о создании более комфортных условий для работы сотрудников.

По словам главы Минюста РФ Константина Чуйченко,осужденные смогут безопасно работать, осваивать новые профессии, а также получать медицинские и образовательные услуги.

Глава ФСИН Аркадий Гостев ранее заявлял, что новые исправительные колонии в России не создавались с 1984 года.

Зачем России новые "супертюрьмы"

Решение о строительстве таких учреждений было принято на фоне сокращения числа заключенных и проблем с финансированием уголовно-исполнительной системы РФ.

В мае Гостев сообщал, что за последние несколько лет число заключенных в России сократилось почти на 40%. Если в конце 2021 года в местах лишения свободы находились 465 тыс. человек, то в 2026 году — 282 тыс., из них около 85 тыс. находились в СИЗО.

Напомним, в июле 2026 года российское правительство внесло в Госдуму законопроекты, расширяющие перечень осужденных, которым разрешат заключать контракты с Минобороны РФ. В частности, на войну против Украины могут отправлять людей, осужденных за ряд экономических преступлений, контрабанду и отдельные преступления против общественной безопасности.

Как писал OBOZ.UA, в апреле 2026 года Россия за один месяц завербовала в армию не менее 5000 заключенных из колоний и СИЗО. Среди них были как осужденные, так и люди, находившиеся под следствием или ожидавшие приговора суда; по меньшей мере 149 человек привлекли из мест лишения свободы на временно оккупированных территориях Украины.

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