Российские официальные лица продолжают публично заявлять, что РФ не заинтересована в краткосрочном решении по прекращению войны против Украины. Они не хотят и слышать о договоренностях, которые не предполагает согласия с требованиями Кремля.

Следовательно, там никак не испугались словесных угроз президента США Дональда Трампа ввести против Москвы 100-процентные пошлины и вторичные санкции, если она не заключит мирное соглашение с Киевом в течение 50 дней. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, 20 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, якобы Россия готова "быстро" начать мирные переговоры по прекращению войны, но она должна достичь своих целей, которые, по его словам, "очевидны" и "неизменны".

Аналитики отметили, что кремлевские официальные лица постоянно заявляют, мол, любое мирное урегулирование должно устранить предполагаемые "коренные причины" войны, и повторяют первоначальные цели – "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины.

Все это – термины, которые Кремль использовал на протяжении всей войны, призывая к смене режима в Украине, ее нейтралитету, изменению политики открытых дверей НАТО и лишению страны возможности защищаться от будущей российской агрессии.

"Заявления Пескова от 20 июля подчеркивают сохраняющуюся незаинтересованность Кремля в добросовестных переговорах с Украиной и его стремление скорее затянуть войну", – продолжает оценивать ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, также накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в очередной раз допустил личную диктатора Путина с лидером США Дональдом Трампом. По его словам, во время такого диалога могут быть достигнуты "большие договоренности".

