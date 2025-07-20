Трамп снова просчитался с Путиным, а угрозы США в Москве встретили с облегчением – The Telegraph

В Кремле без тревоги встретили угрозы президента США Дональда Трампа ввести сокрушительные вторичные пошлины против РФ, если она в течение 50 дней не пойдет на прекращение войны против Украины. Риторика, которая звучит в окружении российского диктатора, остается агрессивной.

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Об этом говорится в публикации младшего научного сотрудника Королевского института объединенных служб Сэмюэла Рамани для The Telegraph. Он пишет: американский лидер, очевидно, был уверен, что Путин серьезно отнесется к угрозе санкциями, однако прошла уже почти неделя, а страна-агрессор не проявила никаких признаков заинтересованности в переговорах с Киевом.

"Важное заявление Трампа встретили в Москве с облегчением, а не с тревогой. Московская фондовая биржа выросла на 2,7%, а российский рубль – на 0,8% относительно китайского юаня. Российские чиновники опасались новых масштабных санкций и были рады видеть, что Трамп готов ввести лишь в значительной степени невыполнимые пошлины против стран БРИКС", – отмечает обозреватель.

Он подчеркнул, что войска РФ превращают воинственную риторику Кремля на агрессивные действия. После заявлений президента США, в ночь на 16 июля Россия выпустила более 400 ракет и дронов по энергетической инфраструктуре Украины, в ночь на 19 июля – осуществила еще одну массированную атаку. В то же время на направлениях Купянска, Покровска и Константиновки она сосредоточила 160 тысяч военных. Поэтому некоторые эксперты ожидают, что в ближайшие дни агрессор "начнет масштабное летнее наступление на востоке Украины".

По мнению специалиста, такие "предупредительные сигналы" указывают на то, что "Трамп недостаточно решительно реагирует на Россию". Чтобы заставить Путина принять мирное соглашение в Украине, "нужен настоящий подход максимального давления".

На этом фоне Рамани, написавший книги "Россия в Африке" и "Война Путина против Украины" (2023 год), предложил "стратегию максимального давления" на Москва. По его словам, она состоит из трех элементов:

– устранение лазеек в санкционном режиме, в частности наложение санкций на всю российскую инфраструктуру добычи и экспорта нефти;

– увеличение поставок оружия Украине, потому что нынешнего масштаба "недостаточно, чтобы напугать Россию";

– поддержка внутреннего оборонного сектора Украины, который демонстрирует высокий уровень инноваций и эффективности.

"В своем стремлении обезвредить ядерную программу Ирана Трамп фактически синтезировал тактику давления с просчитанными рисками. Он должен воспроизвести элементы этой формулы, чтобы заставить Путина к миру", – подчеркнул автор публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, общественный активист, юрист Олег Симороз оценил, что большое летнее наступление Путина проваливается, а главная цель его войны против Украины остается мечтой. По мнению ветерана, план Трампа по усилению обороноспособности Украины с привлечением стран Европы, в случае его эффективности, может предоставить Силам обороны возможность для контрнаступления.

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