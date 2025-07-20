У Путина анонсировали 'большие договоренности' после личной встречи с Трампом

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков в очередной раз допустил личную встречу президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным. По его словам, в ходе такой встречи могут быть достигнуты "большие договоренности".

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Песков подчеркнул, что эти договоренности станут результатом "огромной работы". Об этом рупор Кремля заявил в комментарии российским пропагандистским СМИ.

По словам Пескова, встреча Путина и Трампа необходима и обязательно со временем состоится. При этом он добавил, что российский диктатор встретится с американским президентом только после того, как будет проделана "огромная работа".

"Она (встреча) необходима для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало, эту работу еще предстоит сделать", – заявил Песков.

Напомним, британская газета The Times заявила, что в сентябре этого года возможна встреча президента США Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным. В Кремле уже отреагировали на эту информацию.

Ранее сообщалось, что диктатор Владимир Путин до сих пор не прокомментировал заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о введении против РФ и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%, если в течение 50 дней агрессор не согласится на прекращение огня. Вероятно, глава Кремля выжидает и не хочет лишний раз раздражать американского лидера.

Как писал OBOZ.UA, в администрации президента США рассказали, что будет с Россией через 50 дней, если она не прекратит войну против Украины.

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