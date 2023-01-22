Россия готовится к новому наступлению: Данилов назвал один из признаков

Государство-террорист Россия готовится к новому наступлению на Украину. Одним из признаков этого является реализация активной дезинформационной кампании, направленной на запугивание украинцев.

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Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в колонке "Путинская стратегия – 2023" для издания "Украинская правда". По его мнению, российское руководство продолжает преследовать одну из своих максималистских целей – в корень уничтожить наше государство.

По словам Данилова, сейчас оккупанты концентрируют ресурсы, подтягивают резервы, восстанавливают боеспособность и ищут наиболее уязвимые участки фронта в Украине. Согласно установленной командованием "программой максимум", оккупанты будут пытаться совершить прорыв на оперативных направлениях: юг, завершение оккупации Донецкой и Луганской областей, Киев, а также прерывание цепочек поставки оружия.

Но Данилов убежден, что "перед тем, как начинают стрелять танки, в ход идут ядовитые информационные газы", подразумевая ложь, манипуляции и фейки пропагандистов. Он предупредил, что в рамках такой дезинформационной кампании украинцев будут уверять, что у нашей армии нет никаких шансов против суперобученых и до зубов вооруженных мобилизованных РФ.

"Нас хотят запугать, потому что победить на поле боя они не в состоянии. Мы с вами это должны помнить", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он пояснил, что Украина в феврале 2023 года и в феврале 2022 года – это совершенно разные страны. Ведь сегодня мы обеспечены беспрецедентной поддержкой мира, но самое главное – имеем украинский дух свободолюбия и сложившуюся политическую нацию, которая почувствовала вкус победы.

Напомним: в американском Институте изучения войны сообщили, что Россия и Беларусь могут планировать новое наступление на Украину с территории РБ, хоть и не обязательно и не в ближайшие недели. В начале 2023-го он менее вероятен, учитывая текущую военную активность РФ в республике, но нападение оккупантов из Беларуси в конце этого года кажется вероятным, считают аналитики.

Со своей стороны, польский генерал Вальдемар Скшипчак убежден, что РФ может осуществить новое наступление на Украину из районов Брянска, Курска и Воронежа, где скопила свои войска после того, как вывела их из северных регионов нашего государства. Там сейчас сосредоточена большая часть из 300 тыс. мобилизованных россиян, проходящих соответствующую подготовку и тренировку. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Данилов предупредил, что Россия – сильный и коварный враг, у нее до сих пор остаются смертоносные ракеты и тонны военного железа, и, несмотря ни на что, она учится на своих ошибках. Однако, несмотря на это, государство-агрессор обречено не только на поражение, но и на распад;

– также Данилов заявил, что Москва уже практически не скрывает своей цели уничтожить Украину, хотя до сих пор запускает месседжи о переговорах, "союзном государстве" и создании "украинского правительства в изгнании" из своих марионеток вроде кума Путина Виктора Медведчука или экс-президента Виктора Януковича.

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