Россия может готовить наступление на Украину из Беларуси, но не зимой или весной: в ISW озвучили прогноз

Высокопоставленные кремлевские чиновники продолжают проводить встречи на высоком уровне с беларусским руководством. Такая деятельность может создать условия для нового наступления России на Украину с территории Беларуси, хотя и не обязательно и не в ближайшие недели.

В начале 2023-го оно менее вероятно, учитывая текущую военную активность РФ в республике, но нападение оккупантов из Беларуси в конце этого года кажется более вероятным, считают аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Тем временем в самой стране-агрессоре ультранационалистически настроенные блогеры продолжают критиковать идею очередного вторжения российских войск на украинские территории из РБ.

Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу и его беларусский коллега Виктор Хренин в ходе телефонного разговора 19 января обсудили неуточненное двустороннее военное сотрудничество, реализацию неуказанных мер стратегического сдерживания и "прогресс в подготовке" совместной российско-беларусской региональной группировки войск.

Со своей стороны министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в тот же день встретился с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко в Минске и обсудил неназванное российско-беларусское "общее видение" войны России против Украины.

Лавров и министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник обсудили, как обе страны могут "победить в продолжающейся гибридной войне Запада против государств", и подписали неназванный меморандум о сотрудничестве по "обеспечению биологической безопасности".

"Этот меморандум может быть главным индикатором активизации существующей российской информационной операции, ложно обвиняющей Украину в разработке химического и биохимического оружия в якобы финансируемых США биолабораториях в Украине, что было частью предлога Кремля для вторжения в феврале 2022 года", – предупредили в ISW.

По его данным, наиболее опасный план действий нового нападения России на Украину из Беларуси в начале 2023 года кажется менее вероятным, но не исключено, что агрессор может его реализовать ближе к концу года. Российские военные, дислоцированные ныне в республике, проходят учебную ротацию и передислокацию для боевых действий на востоке Украины.

"Нет никаких наблюдаемых признаков того, что российские силы в Беларуси имеют структуры управления и контроля, необходимые для нападения на Украину зимой или весной 2023 года, о котором Украина предупреждала в конце 2022-го. Но кажется более вероятным, что они могут создавать условия для нового плана нападения из РБ в конце 2023 года, учитывая недавние сообщения украинской разведки о том, что страны планируют провести крупные учения ("Запад-2023" и "Союзный щит-2023"), вероятно, в сентябре 2023 года", – отметили в ISW.

Таким образом Институт скорректировал свой прогноз, подчеркнув, что текущая оцениваемая картина представляет собой нападение России на Украину с территории Беларуси в конце текущего года. По словам военных экспертов, это не просто перенос сроков действия предыдущего плана Кремля, а совершенно новый план, учитывая, что это может произойти в других обстоятельствах.

В ISW напомнили, что РФ вскоре вступит в цикл весеннего призыва и вполне может завершить один или несколько дополнительных призывов в запас к осени 2023 года. Также она может к тому времени подготовить в достаточной степени военную промышленность, чтобы обеспечить большую часть необходимой техники для возобновления вторжения из Беларуси, чем может предоставить этой зимой.

"Мы продолжаем считать, что нападение России на Беларусь остается маловероятным сценарием в прогнозируемом конусе этой зимой и маловероятным, но более вероятным осенью 2023 года", – добавили в аналитики.

Тем временем российские военные блогеры-националисты продолжают критиковать идею нападения войск РФ на Украину из Беларуси. Они негативно реагируют каждый раз, когда вновь всплывает идея о том, что русская армия атакует Украину из республики. Один блогер заявил, что России не стоит значительно расширять фронт за пределы этой страны, потому что эффективность оккупантов на поле боя "улучшилась после сжатия фронта", когда ВС РФ ушли из Херсона.

Он также утверждал, что российские силы не имеют возможности проецироваться вглубь Украины по нескольким направлениям наступления, как это они пытались сделать в начале 2022 года, и выступил за то, чтобы Россия уделила приоритетное внимание восстановлению сильных обычных вооруженных сил, "способных сражаться с НАТО".

Как сообщал OBOZREVATEL, польский генерал Вальдемар Скшипчак убежден, что Россия однозначно готовится к новому нападению на Украину: у нее готов не только план для этого, но и войско. Для его отражения и освобождения населенных пунктов Киеву нужно создать свой "танковый кулак" из не менее 350-400 танков.

По словам военного, РФ может осуществить новое наступление на Украину из районов Брянска, Курска и Воронежа, где накопила свои войска после того, как вывела их из северных регионов нашего государства. Там сейчас сосредоточена большая часть из 300 тыс. мобилизованных россиян, проходящих соответствующую подготовку и тренировку.

