Россия готовилась с 2007 года: Буданов заявил, что война была неизбежна

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что нападение России на Украину было неизбежным. По его словам, государство-агрессор начало готовиться к полномасштабному вторжению в Украину еще с 2007 года.

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Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову. Буданов отметил, что в 2014 году россияне воспользовались удобным моментом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Однако даже если бы Россия не развязала войну на Донбассе и не оккупировала Крым 9 лет назад, это не означало бы, что полномасштабного вторжения удалось бы избежать.

"Не было бы событий 2014 года, это бы ничего не изменило. Война между нами была неизбежна", – заявил Буданов.

Глава ГУР отметил, что активно готовиться к агрессии против украинского государства РФ начала еще в 2007 году, а в марте 2021 года хотела начать полномасштабное вторжение. Тогда Украина разоблачила планы Москвы, было принято решение известить об этом международных партнеров и помешать войне дипломатическими усилиями.

"В принципе, это получилось. Но они (оккупационные войска РФ. – Ред.) так и не покинули места, где начали сосредотачиваться в период между февралем и мартом до апреля 2021 года", – рассказал Буданов.

Ранее Буданов назвал российского диктатора Путина "законной целью" для Украины. В то же время руководитель ГУР заявил, что он не видит смысла в попытках совершить покушение на кремлевского диктатора. Буданов считает теоретически возможной ликвидацию Путина, однако он не видит целесообразности в этом.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы ГУР МО, целью Украины в вопросе окончания войны является создание демилитаризованной зоны с государством-террористом Россией. Она должна иметь протяженность не менее 100 км.

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