'Россия готовила покушение': Зеленский о ситуации в Иране, помощи Беларуси Путину и уничтожении вражеских сетей. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 23 марта обратился к украинцам и сообщил о новых данных разведки относительно действий России, Ирана и Беларуси. Он заявил, что украинские спецслужбы предотвратили подготовку покушений на территории Украины и ликвидировали сети враждебного влияния.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. Он озвучил детали докладов ГУР и СБУ и подчеркнул, что Украина будет реагировать на новые угрозы.

"Россияне своей помощью иранскому режиму фактически добавляют время войне. Реакция должна быть", – сказал он.

Президент сообщил, что Главное управление разведки доложило о ситуации вокруг Ирана. По его словам, появляется все больше подтверждений того, что Россия передает иранскому режиму разведывательные данные.

"Это очевидно деструктивная деятельность, и надо ее прекратить, поскольку это работает только на еще большую дестабилизацию", – подчеркнул Зеленский. Он добавил, что такие действия уже влияют на мировые рынки и усложняют топливную ситуацию во многих странах.

Отдельно президент упомянул о роли Беларуси. Он отметил, что эта страна продолжает помогать России в войне против Украины."Беларусь продолжает предоставлять свои услуги России в терроре против Украины", – сказал он.

Удар по сетям

По словам Зеленского, Служба безопасности Украины доложила о результатах работы на фронте и в тылу. В частности, речь идет об ударах по российским нефтяным ресурсам и уничтожении оккупантов.

Президент поблагодарил украинских военных за точность. Он подчеркнул, что война России не должна получать дополнительные ресурсы из-за колебаний цен на нефть.

Отдельно речь шла о работе против агентурных сетей. "Удалось предупредить преступления на территории нашего государства – россияне готовили покушения. Были соответствующие задержания", – заявил Зеленский. Детали этих операций пока не разглашают.

Он также сообщил, что Россия планирует и дальше использовать территорию Беларуси и оккупированные районы Украины для размещения наземных станций управления беспилотниками. Украина, по его словам, уже готовит ответ.

"Ответы на это будут. И будут ощутимы", – подчеркнул президент.

Напомним, ранее глава государства сообщал, что Россия развернула систему ретрансляторов для управления ударными дронами на территории Беларуси. Это привело к увеличению возможности оккупантов наносить удары по северным областям Украины – от Киевщины до Волыни.

