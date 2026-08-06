Поддерживают ли украинцы проведение выборов и за кого готовы голосовать: результаты опроса

Более половины украинцев считают, что в случае прекращения боевых действий в Украине следует провести выборы. Такое мнение высказали 61,7% опрошенных граждан.

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Еще 25,7% украинцев считают, что проведение выборов следует отложить. В то же время 6% убеждены, что следует проводить только местные выборы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований "СОЦИС".

По результатам опроса, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее время, среди всех опрошенных наибольшее количество голосов, 14,5%, получил бы "блок Залужного".

На втором месте оказался "блок Федорова". За него готовы проголосовать 13,3% респондентов. Партию "Слуга народа" поддержали бы 9,5% опрошенных.

Также в список политических сил, набравших более 5% поддержки среди всех респондентов, вошли "блок Буданова" – 7,3%, "Европейская Солидарность" – 5,2%, блок Разумкова "Разумная политика" – 5% и "блок Кима и Терехова" – 5%.

Социологи также смоделировали результаты выборов среди тех граждан, которые определились со своим выбором и планировали бы принять участие в голосовании.

В таком случае "блок Залужного" получил бы 19,4% поддержки. "Блок Федорова" набрал бы 17,9%, "Слуга народа" – 12,7%, а "блок Буданова" – 9,7%.

В пятерку лидеров по этому показателю также вошли "Европейская солидарность" с 7%, а также блок Разумкова "Разумная политика" и "блок Кима и Терехова" – по 6,7%.

По данным опроса, остальные политические силы не преодолели бы 5-процентный избирательный барьер.

Напомним, бывший министр обороны Михаил Федоров стремительно повысил уровень доверия украинцев и вошел в тройку самых авторитетных государственных деятелей нашей страны. За последнюю неделю его поддержка выросла почти вдвое – с 35% до 65%.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство украинцев, а именно 85% респондентов, продолжают верить в победу Украины в войне. По состоянию на начало июля этот показатель вырос по сравнению с данными второго месяца лета 2025 года (80%) и марта 2026 года (82%), но ниже результатов за период с апреля 2022-го по сентябрь 2024-го, когда в победу нашей страны верили от 97% до 88% опрошенных.

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