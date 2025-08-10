'Россия должна предпринять шаги для окончания войны': Зеленский провел переговоры с премьер-министром Швеции и раскрыл подробности

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. В ходе разговора украинский лидер проинформировал о ситуации на фронте, также политики общались на тему дипломатии.

Видео дня

Об этом гарант сообщил в своем Telegram-канале 10 августа. Он подчеркнул, что именно страна-агрессор Россия должна сделать шаги для установления мира.

Детали разговора

"Говорил с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Поблагодарил за очень ощутимую оборонную поддержку. Швеция в этом году направила 4 млрд долл. на помощь нашей защите. Проинформировал о ситуации на поле боя, очень подробно обсудили дипломатическую ситуацию. Швеция, как и все страны Северной Европы, четко поддерживает необходимость скорейшего, честного и надежного окончания войны и действенного давления на Россию", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, для укрепления позиций и достижения мира следует и дальше проводить работу со Швецией и другими союзниками.

"Именно Россия должна сделать шаги для окончания войны, которую она сама же и начала. Будем и дальше координироваться со Швецией и другими партнерами для укрепления наших позиций", – написал президент.

Политики обсудили развитие украинской военной авиации

Кроме того, политики обсудили потенциальные форматы встреч и договорились в ближайшее время совершить соответствующие визиты. Также речь шла о сотрудничестве по развитию военной авиации Украины.

"Определяем сейчас, на каких боевых платформах будет работать наш авиационный флот на следующих этапах. Договорились, что наши команды Украины и Швеции содержательно проработают этот вопрос", – резюмировал глава государства.

Напомним, 9 августа Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и лидером Франции Эммануэлем Макроном. Президент заявил, что согласовал с главой британского правительства и французским президентом свою позицию по окончании войны.

Как писал OBOZ.UA, в вечернем видеообращении 9 августа, украинский лидер заверил, что агрессор не сможет реализовать план повторного захвата украинских территорий. Зеленский уверен, что окончание войны должно быть честным, и именно от России это зависит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!