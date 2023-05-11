Россия должна понять, что никогда не сможет победить Украину, – представитель Великобритании в ОБСЕ

Российские атаки дронами и ракетами на мирные украинские города являются фактом мести Украине со стороны страны-агрессора за позорные провалы армии окупантов на поле боя. Россия, наконец, должна понять, что ей не по силам одержать над Украиной победу.

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Об этом на Форуме по сотрудничеству в сфере безопасности 10 мая сказал военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс, передает агентство "Укринформ". Он подчеркнул, что такие обстрелы являются террором и наказанием украинского народа.

"Они являются жестокими актами мести и позорным проявлением несостоятельности российского военного руководства", – заявил Стаббс.

Представитель Великобритании отметил, что Россия навсегда разрушила свою репутацию атаками на гражданское население Украины, убийствами украинцев и масштабными разрушениями.

"Действия Москвы искажают память тех, кто боролся против тирании и заплатил высокую цену, веря, что спасет будущие поколения от войны", – добавил он.

Если Россия и дальше будет воевать, то продолжит проигрывать. В то же время, украинское государство будет проявлять мужество и решимость бороться за свою свободу и освобождать все захваченные оккупантами города.

Стаббс подчеркнул, что Украина будет свободна от российской оккупации, ее территориальная целостность будет восстановлена, а Великобритания будет поддерживать Киев вплоть до полной победы.

"Мы будем стоять рядом с Украиной, сколько бы времени это ни заняло", – подытожил военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Чехии Петр Павел, отставной генерал и бывший военный советник НАТО, заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину по масштабам и разрушениям напоминает Вторую мировую войну. Он подчеркнул, что худшим в истории является повторение ошибок.

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