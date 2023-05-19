'Россия должна понести ответственность': страны G7 заверили в поддержке Украины и очертили условия мира

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) призвали страну-террориста Россию прекратить продолжающуюся агрессию и немедленно вывести свои войска и военную технику из Украины. Там также заявили, что Россия должна понести ответственность за свои преступления.

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Совместное заявление лидеров G7 было согласовано на саммите в Хиросиме, сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак. Оно опубликовано на сайте Белого дома США.

"Мы призываем Россию прекратить продолжающуюся агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска и военную технику со всей международно признанной территории Украины. Россия начала эту войну и может закончить эту войну. Агрессия России против Украины является нарушением международного права, в частности Устава ООН", – говорится в документе.

Лидеры G7 вновь заявили о своем твердом неприятии незаконных попыток РФ завладеть украинской территорией силой. По их словам, справедливый мир невозможен без полного и безоговорочного вывода российских войск и военной техники, и это должно быть включено в любой призыв к миру.

"Безответственная ядерная риторика России, подрыв режимов контроля над вооружениями и заявленное намерение разместить ядерное оружие в Беларуси опасны и неприемлемы. […] В этом контексте мы подтверждаем нашу позицию о недопустимости угроз со стороны России применения ядерного оружия, а тем более любого применения Россией ядерного оружия в контексте ее агрессии против Украины", – подчеркнули лидеры G7.

Кроме того, G7 вводит дополнительные санкции, чтобы увеличить расходы России и тех, кто поддерживает ее военные действия.

Также страны Большой семерки отметили единство в санкционной политике против России и подчеркнули, что РФ должна уплатить долгосрочное восстановление Украины.

В то же время G7 планирует сохранять активы России замороженными, пока Москва не компенсирует убытки от войны Украине. G7 также будет принимать меры для предотвращения "использования филиалов российских банков в третьих странах" для обхода санкций.

Лидеры G7 также поддержали программу финансовой помощи Украине на следующий год. Они пообещали поддерживать усилия правительства Украины по борьбе с коррупцией.

Стоит отметить, что в Хиросиме (Япония) 19 мая стартовал трехдневный саммит стран G7 – Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, США. Лидеры государств начали мероприятие с совместного посещения Мемориального музея мира в Хиросиме, который документирует разрушения, вызванные сбрасыванием на страну двух атомных бомб в 1945 году. Также политики подписали заявление, в котором призвали Российскую Федерацию вывести войска из Украины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ядерные державы "Большой семерки" создали новый альянс. Его целью является вытеснение России из глобальных цепочек поставок ядерного топлива. Решение не означает введение санкций против российской "ядерки", однако начинает против нее игру "в долгую". Для Украины это открывает новые возможности.

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