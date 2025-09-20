'Россия должна почувствовать последствия того, что делает': Зеленский - о верительных грамотах послов, новых санкциях и атаках врага. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в Софии Киевской принял верительные грамоты от послов Германии, Норвегии и Чехии. Церемония состоялась на этой неделе в Киеве и стала символом поддержки Украины со стороны европейских партнеров. Глава государства также подписал указы о трех пакетах санкций против российских пропагандистов, бизнеса на оккупированных территориях и лиц, дестабилизирующих ситуацию в Молдове.

В вечернем видеообращении 20 сентября президент Зеленский сообщил о согласовании 19-го пакета международных санкций против России. По его словам, он будет касаться ограничения энергоресурсов, "теневого флота" и криптовалютных схем. Президент поблагодарил Евросоюз за учет украинских предложений и выразил надежду, что Соединенные Штаты также примут новые ограничительные меры.

Сильная позиция партнеров

Зеленский отметил, что единство с союзниками позволяет ежегодно усиливать позиции Европы.

"Сегодня я принял верительные грамоты от послов Германии, Норвегии, Чехии. Наши сильные партнеры. Мы общались. Я поблагодарил за четкую поддержку Украины, нашей независимости, нашего суверенитета. Европейские позиции становятся сильнее, и мы ежегодно добавляем возможностей Европе. Все вместе добавляем. Благодаря единству, благодаря нашим общим проектам. Я благодарю каждого партнера.", – сказал президент.

Отдельно Зеленский отметил, что на этой неделе подписал три отдельных пакета санкций. Они касаются российских пропагандистов, бизнесменов, которые работают на оккупированных территориях и наполняют бюджет РФ, а также лиц, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"Украина помогает Молдове, и мы заинтересованы в стабильности нашего соседа – в успехе Молдовы.", – отметил он.

Кроме санкций, президент подписал и закон о "Кресте боевых заслуг". Документ определяет статус этой награды и гарантирует государственную поддержку семьям погибших воинов. С момента основания награды ее уже получили 331 украинский защитник.

Массированные обстрелы и ПВО

По словам Зеленского, за последние сутки Россия осуществила массированный удар по Украине – почти 580 дронов, значительная часть из которых "Шахеды", и более 40 ракет. Украинские силы ПВО сбили большинство целей: эффективно сработали мобильные огневые группы, авиация и новые F-16. Президент поблагодарил военных за каждое сбитие.

Впрочем, попадания были. Пострадали Днепр, Павлоград и несколько общин Днепропетровщины. Зеленский подчеркнул, что укрепление системы противовоздушной обороны зависит в значительной степени от помощи партнеров. Он также отметил, что агрессивные действия России выходят за пределы Украины – Москва провоцирует Польшу и Эстонию.

Угроза дестабилизации

Глава государства предостерег, что Кремль и в дальнейшем будет пытаться распространять хаос в Европе.

"Россияне будут пытаться и дальше распространять свою агрессию, свою дестабилизацию, свое вмешательство. Такая у них система. Надо этому противодействовать. И тоже системно. Всем вместе", – заявил президент.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент Зеленский сообщил о запуске концепта управляемого экспорта украинского оружия. Сейчас страна имеет производственные мощности и определенный запас вооружения, но испытывает недостаток финансирования для производства ключевых видов оружия, в частности дронов для фронта. Концепт экспорта будет готов примерно через 10 дней.

