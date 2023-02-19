Блог | Сергей Борщевский: Россия будет представлять угрозу, пока будет существовать

Рік тому соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила дані опитування, проведеного напередодні - 16-17 лютого 2022 року.

Видео дня

Тоді, за тиждень до початку збройної агресії Росії проти України, нашим співгромадянам пропонувалося оцінити ймовірність повномасштабного російського вторгнення. Ось дані того опитування:

Лише 19% опитаних заявили про високу ймовірність такого вторгнення, 33% оцінили його ймовірність як середню, 20% - як низьку, а 25% взагалі відкинули ймовірність загрози з боку Росії. І ще одна промовиста деталь: за останні дні перед опитуванням число громадян, які вважали ймовірність вторгнення високою, зменшилося з 28% до 19%.

Не знаю, чи варто тут щось коментувати. Сподіваюсь, війна все розставила по своїх місцях.

Не можна бути наївними: Росія становитиме загрозу - і не лише безпосередньо для України, а для всього світу - поки існуватиме. З цим треба жити, це треба усвідомити.

Отже в інтересах України і всього світу що? Правильно: припинення її існування.