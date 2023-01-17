Россия будет наказана за ракетный удар по многоэтажке в Днепре, – премьер Швеции

В Швеции пообещали не допустить того, чтобы государство-агрессор Россия осталось безнаказанным за ракетный удар по жилому дому в Днепре, в результате чего погибло как минимум 40 человек. Власти страны, которая сейчас председательствует в ЕС, назвала действия Кремля военным преступлением.

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Так, выступая на брифинге с главой Европейского сове та Шарлем Мишелем в шведской столице Стокгольме 16 января, глава правительства страны Ульф Кристерссон сказал, что виновные за теракт в Днепре понесут ответственность. Его слова процитировало издание AFP.

"Преднамеренные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. Виновные будут привлечены к ответственности", – сказал он.

Кристерссон заявил, что правительство страны продолжает решительно осуждать атаки российской армии на гражданское население Украины. Это касается и бесчеловечного удара по многоквартирному дому в Днепре.

"Правительство Швеции самым решительным образом осуждает продолжающиеся систематические нападения России на гражданское население в Украине, включая субботний ракетный удар по жилому дому в Днепре", – отметил премьер-министр Швеции.

Тем временем Служба безопасности Украины уже установила личности военных оккупационной армии РФ, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января. Все они принадлежат к 52-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку (в/ч 33310).

По фактам военного преступления РФ начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки со стороны России.

В результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре подтверждена гибель 40 человек, среди них – 3 ребенка. Травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей. В многоэтажке полностью разрушены 72 квартиры, повреждены – 236, а также уничтожены 25 автомобилей.

Ранее наказать Россию за теракт в Днепре и лучше вооружить Украину призвали в Польше, Канаде и Эстонии. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Кремль необходимо остановить как можно скорее, иначе преступления против украинцев будут продолжаться.

А глава правительства Эстонии Кая Каллас призвала привлечь страну-агрессор к ответственности за ракетную атаку на Днепр. Политик заявила, что украинской армии нужно передать больше оружия, в первую очередь систем ПВО и танков.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что атаки России на жилые дома в Украине совершенно неприемлемы. Он пообещал впредь поддерживать украинский народ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЕС пообещали не оставить без наказания военные преступления путинских оккупантов против украинского народа. Там заявили, что за действия страны-агрессора России против мирных украинцев все ответственные понесут наказание.

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