Премьер Эстонии призвала привлечь Россию к ответственности за ракетную атаку на Днепр

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отреагировала на очередное военное преступление России касательно Украины. Она призвала привлечь страну-агрессор к ответственности за ракетную атаку на Днепр.

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Об этом Каллас написала в Twitter. Она заявила, что таким образом РФ еще раз доказала, что является государством-террористом.

"Нападениями на Днепр и другие места на Украине Россия снова доказала, что является террористическим государством", – начала Каллас.

Также она призвала мир помогать нашей стране, чтобы победить агрессию России.

"Мой призыв к союзникам и партнерам: давайте усилим нашу поддержку. Украина нуждается в оружии, включая танки и ПВО", – заявила Каллас.

Кроме того, премьер-министр Эстонии подчеркнула, что Россия должна ответить за содеянное.

"Россия должна нести ответственность за все совершенные преступления", – резюмировала политик.

Напомним: днем 14 января Россия провела очередную массированную атаку с воздуха по Украине. Одна вражеская ракета ударила по жилой девятиэтажке в Днепре. Один из подъездов был полностью разрушен, от него остались лишь лежащие на земле тонны завалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, прилет разрушил 72 квартиры, исказил более 230. Многие мирные жители оказались под руинами собственного дома. С 15 по 17 января в Днепре объявлен траур по погибшим.

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